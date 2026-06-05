L’AfD accuse les services de renseignement allemands de servir le pouvoir avant une élection sous haute tension

À quelques mois d’un scrutin régional crucial en Allemagne, le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a lancé une nouvelle offensive contre les services de renseignement intérieurs. Son candidat en Saxe-Anhalt, Ulrich Siegmund, a accusé jeudi les autorités de sécurité d’être instrumentalisées à des fins politiques pour surveiller et affaiblir l’opposition.

Lors d’un événement de campagne à Magdebourg, Ulrich Siegmund a affirmé que l’Office pour la protection de la Constitution, connu sous l’acronyme BfV, était utilisé de manière abusive contre les adversaires du pouvoir. Selon lui, l’agence devrait se concentrer sur sa mission de protection de l’ordre constitutionnel plutôt que sur la surveillance de l’opposition politique.

Le candidat de l’AfD est considéré comme l’une des principales figures du parti dans la perspective des élections régionales du 6 septembre en Saxe-Anhalt. Ce scrutin est suivi de près en Allemagne, car il pourrait permettre à l’AfD de prendre pour la première fois la tête d’un gouvernement régional.

Les déclarations de Siegmund interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre l’AfD et les services de sécurité allemands. La branche régionale du parti en Saxe-Anhalt a été classée comme organisation « d’extrême droite » par les autorités locales chargées du renseignement intérieur, une qualification que ses dirigeants contestent fermement.

Le BfV, qui dépend du ministère fédéral de l’Intérieur, est légalement tenu à la neutralité politique. Sa mission consiste à surveiller les activités considérées comme susceptibles de menacer l’ordre constitutionnel allemand. Le ministère n’a pas réagi immédiatement aux accusations formulées par le responsable de l’AfD.

Cette controverse souligne l’importance politique des services de sécurité en Allemagne, où les gouvernements régionaux disposent de compétences étendues dans ce domaine. À l’approche des élections, le débat sur le rôle des agences de renseignement et sur la surveillance des mouvements politiques s’annonce comme l’un des sujets les plus sensibles de la campagne.