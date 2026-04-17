Au Cameroun, le pape Léon XIII fustige « une poignée de tyrans » et dénonce les dérives de la guerre

En visite au Cameroun, le pape Léon XIII a prononcé un discours particulièrement ferme, dénonçant des dirigeants qu’il accuse de plonger le monde dans le chaos. Devant une assemblée réunie à Bamenda, dans la région anglophone du pays, il a évoqué une planète « ravagée par une poignée de tyrans », dans un contexte international marqué par de multiples conflits.

Le souverain pontife, premier pape américain, a vivement critiqué les responsables politiques qui consacrent des ressources massives aux guerres. Il a dénoncé un système où des milliards sont dépensés pour « tuer et dévaster », tandis que les financements nécessaires à l’éducation, à la santé et à la reconstruction restent insuffisants.

Dans son intervention, Léon XIII a également ciblé ceux qui utilisent la religion pour justifier les conflits. Il a appelé à un « changement de cap décisif », exhortant les dirigeants à abandonner les discours religieux instrumentalisés au profit d’une véritable recherche de paix.

Le choix du Cameroun pour ce discours n’est pas anodin. Le pape s’exprimait dans la principale ville des régions anglophones, théâtre d’un conflit persistant depuis près d’une décennie et ayant causé des milliers de morts. Sa visite vise ainsi à attirer l’attention internationale sur cette crise souvent reléguée au second plan.

Cette prise de parole intervient quelques jours après des critiques publiques du président américain Donald Trump à l’encontre du pape, illustrant des tensions croissantes entre les deux figures. Dans ce contexte, les déclarations de Léon XIII prennent une dimension politique et diplomatique particulière.

L’appel du pape a également trouvé un écho au sein de l’Église anglicane, l’archevêque de Canterbury ayant soutenu son message en faveur de la paix. À travers ce discours, le souverain pontife entend peser dans le débat mondial et encourager une réorientation des priorités face aux défis humanitaires et sécuritaires.