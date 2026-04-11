Samedi : retour brutal des averses et chute des températures sur toute la France

Le changement de temps se confirme ce samedi avec le passage d’un front froid actif qui traverse le pays d’ouest en est. Les averses se généralisent progressivement au fil de la journée, d’abord sur la façade atlantique le matin, puis vers le centre avant d’atteindre les régions de l’est en fin de journée. Certaines pluies peuvent être localement soutenues, notamment entre l’Atlantique et le centre.

En soirée, un risque d’orages apparaît sur une partie de l’est, entre le centre, la Bourgogne et la Franche-Comté. Cette instabilité, liée à l’arrivée d’air plus froid en altitude, peut s’accompagner de fortes averses et de rafales, même si les phénomènes restent globalement dispersés.

Conséquence directe de cette perturbation : les températures chutent nettement après plusieurs jours très doux. Le ressenti devient plus frais, accentué par le vent et les précipitations. Le soleil parvient toutefois à résister temporairement à l’est et surtout sur le sud-est, notamment près de la Côte d’Azur, tandis que des éclaircies reviennent rapidement à l’arrière du front vers la Bretagne dans l’après-midi.