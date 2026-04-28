Ikea lance des magasins compacts pour accélérer son expansion en France

Ikea France va lancer un nouveau format de magasins baptisé «Ikea Compact», afin d’accélérer son implantation sur le territoire et toucher davantage de zones urbaines. Ces points de vente, nettement plus petits que les magasins traditionnels, s’étendront sur des surfaces comprises entre 2.000 et 4.000 m², contre 15.000 à 30.000 m² habituellement.

Ce concept vise à proposer une expérience simplifiée mais fidèle à l’ADN de la marque, avec un parcours client structuré, une sélection de produits disponibles à emporter immédiatement ou à commander pour livraison. Un espace de restauration de type bistrot sera également intégré pour conserver l’aspect convivial propre à l’enseigne suédoise.

Les premières ouvertures sont prévues dès le mois de mai, notamment à Limoges, puis au Mans. Ikea entend ensuite étendre ce modèle dans des villes moyennes ou dans des zones déjà couvertes, afin de renforcer sa présence et s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation.

Avec ce format compact, le groupe cherche à se rapprocher des clients tout en réduisant les contraintes logistiques et foncières liées aux grandes surfaces, dans un contexte de transformation du commerce physique.