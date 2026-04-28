Coloniser Mars pour être payé : SpaceX fixe à Elon Musk des objectifs hors norme

Le conseil d’administration de SpaceX a approuvé un plan de rémunération inédit pour son fondateur Elon Musk, liant directement sa rémunération à la réalisation d’objectifs ambitieux, dont la colonisation de Mars et le développement de centres de données dans l’espace. Cette stratégie, révélée dans un document confidentiel déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), souligne l’ampleur des ambitions de l’entreprise.

Selon les informations examinées, le plan repose sur des objectifs à très long terme, incluant notamment l’installation d’une population humaine durable sur la planète rouge. L’un des scénarios envisagés évoque même la présence d’un million de personnes vivant sur Mars, une hypothèse qui illustre le caractère hautement spéculatif et futuriste de ces critères de rémunération.

Les détails précis des compensations financières n’ont pas été largement divulgués, mais ils seraient particulièrement élevés et conditionnés à l’atteinte de ces jalons technologiques et humains. Le projet inclut également le développement d’infrastructures spatiales avancées, comme des centres de données en orbite, destinés à soutenir les activités numériques à grande échelle.

Selon un expert en rémunération, ce dispositif pourrait créer une forme de concurrence indirecte entre SpaceX et Tesla, autre entreprise dirigée par Elon Musk. En liant ainsi les gains financiers du dirigeant à des objectifs spécifiques, SpaceX chercherait à capter davantage son attention et à prioriser ses efforts sur ses projets spatiaux.

Cette approche s’inscrit dans la culture de SpaceX, connue pour ses objectifs audacieux et sa volonté de repousser les limites de l’exploration spatiale. Elle reflète également la vision de long terme de Musk, qui a souvent présenté la colonisation de Mars comme essentielle à la survie de l’humanité.

Si ce plan de rémunération suscite déjà des interrogations quant à sa faisabilité et à son réalisme, il témoigne néanmoins de la volonté de SpaceX d’aligner les intérêts de son dirigeant avec ses ambitions les plus extrêmes. Reste à savoir si ces objectifs, qui relèvent encore largement de la science-fiction, pourront un jour être atteints.