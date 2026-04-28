Sommet sous tension à Djeddah : les pays du Golfe s’organisent face aux frappes iraniennes

Les dirigeants des pays du Golfe se réunissent ce mardi en Arabie saoudite pour un sommet exceptionnel du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dans un contexte de fortes tensions avec l’Iran. Cette rencontre, organisée à Djeddah, marque la première réunion en présentiel des chefs d’État depuis que la région est devenue un front actif du conflit opposant Téhéran à ses adversaires.

Selon un responsable du Golfe, cette réunion vise à coordonner une réponse commune aux frappes iraniennes, qui ont pris la forme de milliers d’attaques de missiles et de drones au cours des dernières semaines. Ces offensives ont débuté après les frappes lancées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, déclenchant une escalade régionale majeure.

Les six États membres du CCG ont été directement touchés par ces attaques, qui ont endommagé des infrastructures énergétiques cruciales, mais aussi des installations civiles et militaires. Des entreprises liées aux États-Unis ont également été visées, soulignant l’ampleur et la portée des frappes.

Bien que l’intensité des attaques ait diminué depuis le cessez-le-feu conclu le 8 avril entre Washington et Téhéran, la situation reste fragile. Les capitales du Golfe redoutent une reprise des hostilités, alors que les négociations entre les États-Unis et l’Iran pour parvenir à un accord durable n’ont, pour l’instant, pas abouti.

Des divergences apparaissent toutefois au sein même du CCG. Les Émirats arabes unis ont notamment critiqué la réponse jugée insuffisante de l’organisation face aux attaques iraniennes, mettant en lumière des tensions internes sur la stratégie à adopter.

Ce sommet s’annonce donc crucial pour tenter d’unifier les positions des pays du Golfe et définir une stratégie commune face à une menace persistante, dans une région où les équilibres restent particulièrement instables.