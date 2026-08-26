SOCIÉTÉ Éducation

Cyberattaque dans l’Éducation nationale : la rentrée scolaire aura bien lieu le 1er septembre assure Édouard Geffray

Par

2 minutes de lecture

Cyberattaque dans l’Éducation nationale : la rentrée scolaire aura bien lieu le 1er septembre assure Édouard Geffray
Cyberattaque dans l’Éducation nationale : la rentrée scolaire aura bien lieu le 1er septembre assure Édouard Geffray

La cyberattaque qui a frappé l’Éducation nationale pendant l’été ne devrait pas empêcher la rentrée scolaire. Le ministre Édouard Geffray a assuré que les élèves et les personnels pourraient reprendre normalement le chemin des établissements mardi 1er septembre. La plupart des services numériques suspendus par précaution sont désormais rétablis ou doivent l’être dans les prochains jours.

Le ministère avait révélé le 31 juillet le vol de données concernant un nombre important de ses agents, notamment des adresses postales. Quelques semaines plus tard, des pirates avaient affirmé avoir récupéré des informations personnelles appartenant à plusieurs dizaines de milliers d’enseignants et d’élèves. Plusieurs applications avaient alors été rendues temporairement indisponibles, compliquant le travail des chefs d’établissement chargés de préparer la rentrée.

Un audit complet et une double authentification généralisée

Édouard Geffray affirme toutefois que 98 % des opérations nécessaires avaient été effectuées avant les vacances scolaires. Seuls certains ajustements resteraient donc à réaliser. L’académie de Toulouse demeure la principale exception : plusieurs de ses services en ligne resteront indisponibles pendant quelques jours supplémentaires en raison des caractéristiques particulières de l’attaque informatique subie.

Le ministère a lancé un audit complet avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. La double authentification doit être généralisée sur les applications de l’Éducation nationale d’ici au début de l’année 2027. Les procédures d’archivage et de suppression des données seront également révisées. L’ampleur précise de la fuite reste cependant inconnue, le ministère étant encore incapable de déterminer avec certitude quelles personnes sont concernées.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une