Cyberattaque dans l’Éducation nationale : la rentrée scolaire aura bien lieu le 1er septembre assure Édouard Geffray

La cyberattaque ayant visé l’Éducation nationale cet été n'entravera pas la rentrée scolaire prévue le 1er septembre. Les services numériques, affectés temporairement, sont majoritairement rétablis, bien que l'académie de Toulouse fasse face à des retards. Un audit complet est en cours pour sécuriser les données, avec des ajustements prévus dans les mois à venir.

La cyberattaque qui a frappé l’Éducation nationale pendant l’été ne devrait pas empêcher la rentrée scolaire. Le ministre Édouard Geffray a assuré que les élèves et les personnels pourraient reprendre normalement le chemin des établissements mardi 1er septembre. La plupart des services numériques suspendus par précaution sont désormais rétablis ou doivent l’être dans les prochains jours.

Le ministère avait révélé le 31 juillet le vol de données concernant un nombre important de ses agents, notamment des adresses postales. Quelques semaines plus tard, des pirates avaient affirmé avoir récupéré des informations personnelles appartenant à plusieurs dizaines de milliers d’enseignants et d’élèves. Plusieurs applications avaient alors été rendues temporairement indisponibles, compliquant le travail des chefs d’établissement chargés de préparer la rentrée.

Un audit complet et une double authentification généralisée

Édouard Geffray affirme toutefois que 98 % des opérations nécessaires avaient été effectuées avant les vacances scolaires. Seuls certains ajustements resteraient donc à réaliser. L’académie de Toulouse demeure la principale exception : plusieurs de ses services en ligne resteront indisponibles pendant quelques jours supplémentaires en raison des caractéristiques particulières de l’attaque informatique subie.

Le ministère a lancé un audit complet avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. La double authentification doit être généralisée sur les applications de l’Éducation nationale d’ici au début de l’année 2027. Les procédures d’archivage et de suppression des données seront également révisées. L’ampleur précise de la fuite reste cependant inconnue, le ministère étant encore incapable de déterminer avec certitude quelles personnes sont concernées.