Amsterdam mobilise des dizaines de milliers de personnes pour Gaza et réclame des sanctions contre Israël

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Amsterdam sous les couleurs du mouvement « Ligne rouge », exigeant un durcissement de la position néerlandaise envers Israël. Les revendications incluent des sanctions commerciales, un arrêt des ventes d'armes, et la reconnaissance des actions israéliennes à Gaza comme un génocide.

Une foule massive a envahi les rues d’Amsterdam dimanche 8 novembre, sous les couleurs du mouvement « Ligne rouge », pour exiger que le gouvernement néerlandais durcisse sa position à l’égard d’Israël et de ses opérations militaires dans la bande de Gaza.

Des dizaines de milliers de manifestants ont convergé dimanche vers le centre d’Amsterdam, notamment aux abords du musée Van Gogh, dans un cortège dominé par les drapeaux palestiniens et les pancartes dénonçant la situation à Gaza. Le mouvement « Ligne rouge », à l’origine du rassemblement, entend pousser les autorités néerlandaises à franchir un cap dans leur rapport avec Israël.

Les revendications portées par les manifestants sont claires : renforcement des sanctions commerciales contre Israël, arrêt immédiat des ventes d’armes et reconnaissance officielle des opérations militaires israéliennes à Gaza comme un génocide. Des slogans tels que « Libérez la Palestine » et « Honte à vous » ont rythmé le défilé tout au long de la journée.

Israël conteste fermement cette qualification de génocide et rappelle que son offensive militaire a été lancée en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023, qui ont coûté la vie à environ 1 200 personnes et conduit à la prise de 251 otages. Depuis le cessez-le-feu d’octobre 2025, le ministère de la Santé de Gaza fait état de plus de 1 550 Palestiniens tués par les forces israéliennes.

Absent de la manifestation, le Premier ministre néerlandais Rob Jetten a défendu la ligne de son gouvernement. Sans céder aux demandes des manifestants, il a affirmé œuvrer à un renforcement de la pression diplomatique sur Israël, tout en appelant le Hamas à respecter ses propres engagements dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu.