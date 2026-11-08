Un séisme de magnitude 5,7 a secoué le centre du Japon, blessant plus de vingt personnes et causant des dégâts matériels. Les autorités ont observé des perturbations ferroviaires et alerté sur le risque de répliques. La vigilance est de mise, surtout en raison des possibles glissements de terrain et de l'activité sismique fréquente dans la région.

Un séisme de magnitude 5,7 a frappé le centre du Japon dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 novembre, faisant plus d’une vingtaine de blessés et provoquant des dégâts matériels dans plusieurs localités. La secousse s’est produite à 1 h 04 du matin, heure locale, dans l’ouest de la préfecture de Shizuoka, à environ 200 kilomètres de Tokyo. Selon l’Agence météorologique japonaise, son foyer se situait à une profondeur d’environ 40 kilomètres. Les secousses ont été ressenties dans plusieurs préfectures du centre du pays, notamment à Aichi, ainsi que dans les régions de Kyoto, Nara et Gifu. Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée et aucun décès n’avait été signalé dans les premiers bilans.

Les autorités locales ont recensé plusieurs dizaines de personnes blessées, principalement à la suite de chutes ou d’accidents survenus pendant les secousses. Dans la préfecture d’Aichi, les services de secours ont notamment signalé seize blessés, pour la plupart légèrement atteints. Dans celle de Shizuoka, plusieurs personnes ont nécessité une prise en charge médicale, dont une femme nonagénaire blessée à l’épaule après être tombée de son lit. À Toyohashi, les vitres d’un concessionnaire automobile ont été brisées, tandis que des commerces ont subi des dégradations. Des images diffusées par les médias japonais montrent des éclats de verre sur les trottoirs et des marchandises tombées des rayonnages. Les autorités poursuivent leurs vérifications afin d’évaluer l’étendue des dégâts.

Des perturbations ferroviaires et un risque de répliques

Le tremblement de terre a également entraîné des perturbations sur le réseau ferroviaire japonais. Plusieurs lignes régionales ont été temporairement interrompues afin de permettre aux équipes techniques de vérifier l’état des infrastructures. Les trains à grande vitesse Shinkansen ont circulé à vitesse réduite dans certaines zones touchées, notamment sur la ligne Tokaido reliant Tokyo à Osaka. Des retards ont été signalés entre Shizuoka et Gifu-Hashima. Ces mesures de précaution sont habituelles au Japon, où les réseaux de transport disposent de dispositifs permettant de détecter les secousses et de ralentir ou d’arrêter automatiquement les trains. La circulation devait reprendre progressivement après les contrôles de sécurité.

L’Agence météorologique japonaise a appelé les habitants à rester vigilants au cours des prochains jours, en raison du risque de nouvelles secousses importantes. Les autorités recommandent notamment de se méfier des chutes de pierres et des glissements de terrain, particulièrement en cas de fortes précipitations. Les spécialistes surveillent également la situation dans la fosse de Nankai, une zone de subduction située au large du sud du Japon, où un séisme majeur est redouté à long terme. Aucun changement particulier n’y avait toutefois été détecté après la secousse de dimanche. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon connaît une activité sismique particulièrement intense. Ce nouvel épisode rappelle l’importance des dispositifs de prévention, des normes de construction parasismiques et de la préparation des habitants face aux catastrophes naturelles.