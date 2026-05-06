Tensions autour d’Ormuz : le chef de la diplomatie iranienne attendu à Pékin avant la visite de Trump

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi doit se rendre en Chine dans les prochains jours, à l’invitation de son homologue Wang Yi. Cette visite intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques, notamment autour du détroit d’Ormuz, crucial pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Abbas Araghchi devrait rencontrer Wang Yi mercredi à Pékin. Cette rencontre précède la visite attendue du président américain Donald Trump en Chine la semaine prochaine, alors que les relations entre Washington et Téhéran restent tendues.

Le déplacement du chef de la diplomatie iranienne s’inscrit dans une phase délicate marquée par un cessez-le-feu fragile avec les États-Unis, sur fond de conflit régional en cours depuis fin février. Le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le transport de pétrole, reste fortement perturbé, ce qui a des répercussions sur les marchés énergétiques mondiaux.

Il s’agira de la première rencontre en personne entre Abbas Araghchi et Wang Yi depuis le début des hostilités il y a environ deux mois. Les deux responsables avaient jusque-là maintenu le contact par téléphone à plusieurs reprises.

Les autorités iraniennes ont indiqué que cette visite s’inscrivait dans une série de consultations diplomatiques menées avec plusieurs pays. Les discussions devraient porter à la fois sur les enjeux régionaux et internationaux, ainsi que sur le renforcement des relations bilatérales entre Pékin et Téhéran.

Dans ce contexte, Abbas Araghchi a multiplié les déplacements ces derniers jours, notamment au Pakistan, à Oman et en Russie, alors que les négociations entre l’Iran et les États-Unis restent dans l’impasse. Cette tournée diplomatique illustre les efforts de Téhéran pour consolider ses alliances dans un environnement international de plus en plus tendu.