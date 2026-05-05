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Deux salariés gravement blessés lors d’une explosion dans une usine Safran à Blagnac

5 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Un accident industriel a touché ce mardi matin le site Safran de Blagnac, près de Toulouse. Deux personnes sont en urgence absolue.

Deux salariés gravement blessés lors d'une explosion dans une usine Safran à Blagnac
Deux salariés gravement blessés lors d'une explosion dans une usine Safran à Blagnac

Une déflagration a touché ce mardi 5 mai 2026 en matinée l’usine aéronautique Safran implantée à Blagnac, en périphérie de Toulouse. Deux salariés ont été gravement blessés dans cet accident industriel et se trouvent désormais en urgence absolue, selon les informations concordantes des secours. L’établissement a été immédiatement évacué après l’explosion.

Évacuation immédiate du site

Les équipes de secours dépêchées sur place ont rapidement pris en charge les victimes. Les circonstances exactes de la déflagration restent à déterminer. Le site industriel, spécialisé dans la fabrication de composants aéronautiques, emploie plusieurs centaines de salariés. Les autorités n’ont pas communiqué pour l’heure sur les causes de l’accident.

Le groupe Safran exploite plusieurs installations en Haute-Garonne, où l’industrie aéronautique représente un secteur économique majeur. Les investigations vont devoir établir l’origine technique de cette explosion qui a contraint l’entreprise à stopper son activité sur le site de Blagnac. Le pronostic vital des deux blessés n’a pas été précisé par les services de secours.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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