Corée du Nord : Kim Jong-un mobilise la jeunesse comme fer de lance en pleine guerre aux côtés de la Russie

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a réaffirmé le rôle central de la jeunesse dans la stratégie de l’État, à l’occasion d’une rencontre avec les délégués d’un congrès majeur de la ligue de jeunesse du parti au pouvoir, selon l’agence officielle KCNA.

Cette déclaration intervient dans un contexte de mobilisation accrue en Corée du Nord, alors que Pyongyang soutient l’effort de guerre de la Russie contre l’Ukraine. Les autorités nord-coréennes présentent les jeunes comme une « avant-garde » essentielle, à la fois sur le plan idéologique et dans les efforts militaires.

Le XIe Congrès de la Ligue de la jeunesse patriotique socialiste, un événement politique organisé tous les cinq ans, s’est tenu récemment à Pyongyang. Il vise à mobiliser les jeunes âgés de 14 à 30 ans autour des objectifs du régime. La rencontre s’est conclue par une série de manifestations de masse, incluant défilés aux flambeaux et spectacles dans la capitale.

Kim Jong-un a profité de cette tribune pour insister sur la loyauté et le rôle actif que la jeunesse doit jouer dans la défense et le développement du pays. Dans la rhétorique officielle, les jeunes sont décrits comme les garants de la continuité du régime et de ses ambitions stratégiques.

Cette mise en avant de la jeunesse s’inscrit dans une tradition politique nord-coréenne, où les organisations de masse jouent un rôle clé dans l’encadrement de la population et la diffusion de l’idéologie du parti unique.

Dans un contexte international tendu, marqué par l’implication croissante de la Corée du Nord aux côtés de la Russie, cette mobilisation de la jeunesse apparaît comme un levier supplémentaire pour renforcer la cohésion interne et soutenir les objectifs géopolitiques du régime.