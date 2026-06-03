L’équipe d’Iran obtient ses visas mexicains avant la Coupe du monde 2026

Les joueurs de l’équipe nationale d’Iran ont obtenu leurs visas pour le Mexique à quelques jours du début de la Coupe du monde de la FIFA 2026, mettant fin à une source d’inquiétude qui pesait sur la préparation de la sélection.

Selon les médias d’État iraniens, l’ambassadeur d’Iran en Turquie, Mohammad Hassan Habibollahzadeh, a indiqué que les visas avaient été délivrés en seulement 48 heures à la suite de discussions avec l’ambassade du Mexique à Ankara.

Fait notable, les joueurs n’ont pas eu à se présenter en personne ni à fournir leurs empreintes digitales, une procédure généralement requise pour ce type de demande. Cette démarche accélérée a permis de lever rapidement les obstacles administratifs.

La question des visas était devenue un enjeu majeur pour la fédération iranienne alors que le tournoi approche. Le porte-parole de la fédération, Amir Mehdi Alavi, avait récemment indiqué que l’obtention des documents était attendue dans les tout derniers jours.

La délégation iranienne doit désormais rejoindre la ville de Tijuana, au Mexique, le 6 juin afin d’y poursuivre sa préparation avant le début de la compétition. L’Iran a choisi de transférer son camp d’entraînement de pré-tournoi vers le Mexique plutôt qu’aux États-Unis, l’un des trois pays hôtes de la Coupe du monde avec le Canada et le Mexique.

Avant ce départ, les joueurs effectuent depuis le 19 mai un stage de préparation à Antalya, sur la côte méditerranéenne turque.

L’obtention rapide des visas permet désormais à la sélection iranienne de se concentrer pleinement sur ses objectifs sportifs à l’approche de la compétition mondiale, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026.