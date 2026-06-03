Shein sanctionné : plus de 210 millions d’euros d’amendes cumulées en France

Le géant chinois de la mode en ligne Shein fait de nouveau l’objet de critiques des autorités françaises. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a relevé plusieurs manquements concernant la traçabilité des produits, les allégations environnementales, ainsi que le respect des délais de rétractation et de livraison.

Ces nouvelles sanctions viennent s’ajouter aux procédures déjà engagées ces dernières années contre la plateforme spécialisée dans l’ultra fast fashion. Avec cette décision, le montant total des amendes et sanctions infligées à Shein en France dépasse désormais les 210 millions d’euros.

La France accentue la pression sur la fast fashion

La DGCCRF reproche notamment à l’entreprise des insuffisances dans l’information des consommateurs, ainsi que certaines pratiques jugées trompeuses en matière de communication environnementale. Les autorités françaises multiplient depuis plusieurs années les contrôles sur les acteurs du commerce en ligne, particulièrement dans le secteur du textile à bas coût.

Cette nouvelle décision intervient alors que les pouvoirs publics cherchent à renforcer l’encadrement de la fast fashion, accusée de favoriser la surconsommation et de générer un impact environnemental important. Plusieurs textes visant à limiter ces pratiques sont actuellement en discussion au niveau national et européen.