L’Allemagne enregistre un nombre record de naturalisations en 2025, portée par les réformes de la citoyenneté

L’Allemagne a accordé la citoyenneté à 332 500 personnes en 2025, un niveau historique selon les données publiées par l’Office fédéral des statistiques. Ce chiffre représente une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente et confirme une tendance de forte augmentation des naturalisations dans le pays.

Parmi les nouveaux citoyens, les ressortissants syriens restent le groupe le plus important pour la cinquième année consécutive. Environ une personne sur cinq naturalisée en 2025 est originaire de Syrie. Toutefois, leur nombre total a reculé de 21 % par rapport à 2024, un phénomène que les autorités attribuent à l’arrivée à maturité des vagues de réfugiés arrivés en 2015 et 2016.

Les Syrie ont constitué une population importante de demandeurs de naturalisation ces dernières années, en particulier après la guerre civile qui a provoqué l’exil de millions de personnes. De nombreux réfugiés arrivés il y a une décennie sont désormais éligibles à la citoyenneté allemande.

Derrière les Syriens, les principaux groupes naturalisés sont les ressortissants de Turquie et de Russie, ainsi que des communautés plus petites mais en forte progression comme les Bosniaques, les Albanais et les citoyens américains.

Cette hausse globale est également liée à une réforme entrée en vigueur en 2024, qui a réduit la durée de résidence nécessaire pour demander la nationalité de huit à cinq ans. Elle a également autorisé la double nationalité, facilitant ainsi les démarches pour de nombreux résidents étrangers.

Enfin, les naturalisations fondées sur les lois de restitution — permettant aux descendants de personnes privées de citoyenneté sous le régime nazi de la récupérer — ont également fortement augmenté.

Ces évolutions montrent une politique migratoire et d’intégration plus souple, dans un contexte où l’Allemagne cherche à compenser son vieillissement démographique et ses besoins en main-d’œuvre.