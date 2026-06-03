Le pape Léon XIV en Espagne : une visite historique placée sous le signe des migrants

Le pape Léon XIV entamera samedi une visite d’une semaine en Espagne, son premier déplacement dans un pays de l’Union européenne en dehors de l’Italie depuis son élection. Ce voyage, fortement marqué par la question migratoire, culminera par une rencontre avec des migrants arrivés aux îles Canaries après avoir traversé l’une des routes maritimes les plus dangereuses au monde.

Le souverain pontife entend faire de cette visite un message de solidarité envers les personnes contraintes de quitter leur pays pour fuir la guerre, la pauvreté ou les persécutions. Les îles Canaries constituent depuis plusieurs années l’une des principales portes d’entrée vers l’Europe pour des milliers de migrants venus d’Afrique.

Le programme prévoit également plusieurs étapes majeures en Espagne. Léon XIV doit notamment devenir le premier pape de l’histoire à s’adresser officiellement au Parlement espagnol, un événement qui souligne l’importance politique et symbolique de cette visite.

Les autorités religieuses et civiles espagnoles s’attendent à une mobilisation exceptionnelle. Les organisateurs évoquent une affluence potentiellement « impressionnante » lors des célébrations et rassemblements prévus tout au long du séjour du chef de l’Église catholique.

Cette visite intervient dans un contexte où les questions migratoires continuent d’alimenter les débats en Europe. Le Vatican a régulièrement appelé les gouvernements européens à adopter une approche plus humaine à l’égard des migrants et des réfugiés, tout en plaidant pour une coopération internationale accrue sur ces enjeux.

Depuis le début de son pontificat, Léon XIV a multiplié les messages en faveur des populations vulnérables. Son déplacement aux Canaries est perçu comme un geste fort destiné à attirer l’attention de la communauté internationale sur les dangers auxquels sont confrontés les migrants tentant de rejoindre le continent européen.

Au-delà de sa dimension pastorale, ce voyage devrait également renforcer les liens entre le Vatican et l’Espagne, l’un des pays historiquement les plus influents du monde catholique. La rencontre avec les migrants constitue toutefois le moment le plus attendu d’une visite appelée à marquer les premiers mois du pontificat de Léon XIV.