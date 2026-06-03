Des dizaines de drones visent la Russie à l’ouverture du « Davos » de Poutine

La Russie a annoncé avoir repoussé une importante attaque de drones dans la région de Leningrad, au moment même où s’ouvre le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, l’un des événements les plus prestigieux organisés par le Kremlin. Les autorités russes affirment avoir abattu 50 drones au cours de la nuit, tandis que d’autres appareils auraient également visé plusieurs régions du pays.

Selon les autorités, les systèmes de défense aérienne sont restés mobilisés pendant plusieurs heures pour contrer ce qu’elles présentent comme une vaste offensive ukrainienne. La région de Leningrad abrite des infrastructures stratégiques, notamment des installations liées aux exportations énergétiques ainsi qu’une importante raffinerie de pétrole.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par certains médias montrent un épais panache de fumée visible à proximité de Saint-Pétersbourg, alors que les participants commençaient à arriver pour le Forum économique international. Cet événement est souvent présenté comme la réponse russe au Forum de Davos et constitue une vitrine majeure pour l’économie du pays.

Outre la région de Leningrad, des drones auraient également été signalés en direction de Moscou et de la région de Tambov, dans le centre de la Russie. Les autorités n’ont pas immédiatement communiqué l’étendue des éventuels dégâts causés par ces attaques.

L’incident intervient dans un contexte de multiplication des frappes de drones de part et d’autre du front. Depuis plusieurs mois, les infrastructures énergétiques et logistiques russes sont régulièrement visées, tandis que Moscou poursuit ses propres attaques contre des villes et installations ukrainiennes.

Le forum économique de Saint-Pétersbourg doit se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine. Le président russe Vladimir Poutine est attendu vendredi pour un discours majeur consacré à la situation économique et aux perspectives du pays face aux sanctions occidentales et à la guerre en Ukraine.

Cette nouvelle attaque souligne la vulnérabilité croissante de certaines régions russes éloignées du front et rappelle que le conflit continue d’avoir des répercussions bien au-delà des zones de combat directes. Alors que le Kremlin cherche à afficher une image de stabilité économique, la guerre demeure omniprésente dans l’actualité du pays.