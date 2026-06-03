La Caverne du Pont-Neuf éventrée par le vent : l’ouverture de l’œuvre monumentale de JR reportée

À quelques jours de son ouverture au public, La Caverne du Pont-Neuf, installation monumentale imaginée par l’artiste JR à Paris, a été endommagée par les intempéries. L’incident s’est produit mardi après-midi, alors qu’un épisode de vent et de fortes averses traversait la capitale. Une partie de la toile qui recouvre la structure a été déchirée, laissant apparaître l’armature gonflable installée autour du plus vieux pont de Paris. L’œuvre devait être accessible au public à partir du samedi 6 juin. Son ouverture est désormais reportée.

Une œuvre spectaculaire abîmée en plein montage

La Caverne du Pont-Neuf est une installation éphémère pensée comme un immense trompe-l’œil. Elle transforme le pont en cavité rocheuse, avec une toile imprimée en noir, blanc et nuances de gris. L’ensemble devait donner l’illusion d’une grotte surgissant au-dessus de la Seine. Le dispositif est massif : environ 120 mètres de long, 20 mètres de large, une surface d’environ 2 400 m² et une hauteur pouvant atteindre entre 12 et 18 mètres. Sa présence avait déjà attiré de nombreux curieux sur les quais, avant même son ouverture officielle. Mais mardi, la météo a brutalement interrompu le calendrier. Sous l’effet des bourrasques, une partie de la toile s’est soulevée puis déchirée. Des équipes techniques sont ensuite intervenues sur place pour sécuriser et examiner l’installation.

L’ouverture au public suspendue

Les organisateurs ont confirmé le report de l’ouverture. La date du 6 juin n’est plus maintenue. Une expertise technique est en cours pour déterminer précisément les circonstances de l’incident et l’étendue des dégâts. La nouvelle date d’ouverture sera fixée après cette évaluation. Pour l’instant, aucune date de remplacement n’a été annoncée.

Un projet hommage à Christo et Jeanne-Claude

Avec La Caverne du Pont-Neuf, JR voulait inscrire son intervention dans l’histoire artistique du pont. L’œuvre rend hommage à Christo et Jeanne-Claude, qui avaient emballé le Pont-Neuf en 1985 dans une installation devenue emblématique. Quarante ans plus tard, JR reprend ce lieu symbolique avec une proposition différente : non pas emballer le pont, mais le transformer visuellement en paysage minéral. L’installation devait être visible pendant trois semaines. Ce calendrier est désormais suspendu.