Formule 1 : Charles Leclerc prolonge son contrat avec Ferrari avant son Grand Prix à domicile

À quelques jours du Grand Prix de Monaco, Ferrari a officialisé la prolongation de contrat de Charles Leclerc. La Scuderia n’a toutefois pas précisé la durée du nouvel engagement du pilote monégasque, qui poursuivra l’aventure avec l’écurie italienne pour une période encore indéterminée.

Âgé de 28 ans, Leclerc a réaffirmé son attachement à l’équipe de Maranello, qu’il considère comme l’écurie de ses rêves. Dans un communiqué, il a assuré vouloir continuer à tout donner pour ramener Ferrari au sommet de la Formule 1 et offrir de nouveaux succès aux tifosi.

Une relation de longue date avec la Scuderia

Membre de la Ferrari Driver Academy depuis ses débuts, Charles Leclerc avait rejoint l’équipe première en 2019 après une saison remarquée chez Sauber. Depuis, il s’est imposé comme l’un des visages de la Scuderia avec huit victoires, 27 pole positions et plus d’une cinquantaine de podiums.

Le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, a salué une prolongation « naturelle », rappelant les liens qui unissent le pilote monégasque à l’écurie depuis de nombreuses années.

Un rebond attendu après un début de saison contrasté

Cette prolongation intervient alors que Charles Leclerc traverse un début de saison en demi-teinte. Malgré plusieurs podiums, notamment en Australie et au Japon, les dernières courses à Miami et Montréal ont été plus compliquées pour le Monégasque, qui n’a pas caché sa frustration face à ses performances.

Ferrari espère désormais profiter du rendez-vous monégasque pour retrouver les avant-postes. Sur les rues de la Principauté, où il évoluera devant son public, Leclerc tentera de relancer sa saison et de confirmer la confiance renouvelée de son équipe.

Ferrari verrouille l’un de ses piliers

Alors que les premières rumeurs concernant le marché des transferts pour 2027 commencent déjà à circuler, Ferrari sécurise ainsi l’un de ses principaux atouts pour les années à venir. Cette décision met également fin aux spéculations concernant une éventuelle arrivée de jeunes talents comme le pilote Mercedes Kimi Antonelli, qui a récemment réaffirmé sa fidélité à son écurie actuelle.

Pour Ferrari, l’objectif reste inchangé : bâtir autour de Charles Leclerc et de son coéquipier Lewis Hamilton une équipe capable de retrouver les sommets du championnat du monde.