Présidentielle 2027 : Quentin Bataillon rejoint Édouard Philippe

L’ancien député Renaissance de la Loire Quentin Bataillon poursuit son rapprochement avec Édouard Philippe. Selon plusieurs sources concordantes, il a décidé de rallier l’ancien Premier ministre en vue de l’élection présidentielle de 2027.

Cette arrivée intervient quelques heures seulement après l’annonce du soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet à Édouard Philippe, qui continue de structurer autour de lui un réseau d’élus et d’anciens responsables issus de la majorité présidentielle.

Une nouvelle prise pour Horizons

Quentin Bataillon a été nommé délégué départemental du parti Horizons dans la Loire. Ancien président de la commission d’enquête parlementaire sur l’attribution des fréquences de la TNT en 2024, il s’était fait connaître du grand public à l’occasion des auditions très médiatisées de dirigeants de médias et de responsables de l’audiovisuel.

Ce ralliement illustre la stratégie d’implantation territoriale menée par Horizons à moins d’un an du lancement de la campagne présidentielle. Le mouvement fondé par Édouard Philippe cherche à renforcer son maillage local tout en attirant des personnalités issues de la majorité macroniste.

À mesure que se dessine la perspective de 2027, l’ancien chef du gouvernement poursuit ainsi l’élargissement de son socle politique, avec l’ambition de s’imposer comme l’un des principaux candidats du centre et de la droite modérée.