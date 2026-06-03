L’acteur gallois Owain Rhys Davies, connu pour Twin Peaks, est mort à 44 ans

C’est son frère Rhodri Davies qui a annoncé la nouvelle samedi sur Instagram : l’acteur Owain Rhys Davies s’est éteint soudainement à l’âge de 44 ans. « Bien que certaines questions restent encore sans réponse quant aux circonstances de son décès, d’après ce que nous savons à ce stade, Owain s’est éteint subitement, de mort naturelle et dans la sérénité », précise le message de sa famille. « Nous savons que sa disparition laissera un grand vide pour beaucoup, et savoir qu’il était si aimé nous apporte un grand réconfort », ajoute son frère, qui lui survit avec son père Conway. Sa mère était décédée en 2021.

Agent Wilson dans Twin Peaks, scène du West End et deux projets en postproduction

Originaire du Pays de Galles, Owain Rhys Davies s’était fait connaître du grand public grâce à son rôle de l’agent Wilson dans Twin Peaks : The Return, le reboot de la série culte de David Lynch diffusé en 2017. Il avait également joué dans la série The OA aux côtés de Jason Isaacs et Brit Marling, et dans le film Alice de l’autre côté du miroir. Sa carrière comprenait aussi les séries The Indian Doctor, My Dead Ex et A Serial Killer’s Guide to Life. Sur scène, il avait connu un franc succès au West End londonien dans des productions majeures comme Mamma Mia!, Le Magicien d’Oz et Le Forum en folie au Royal National Theatre. Il venait tout juste de terminer le tournage de ses deux derniers projets, Jeff the Killer et La Fantasia, actuellement en postproduction.