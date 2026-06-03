— Ligue 1 – Pierre Sage va quitter Lens. Grosse déception pour les Sang et Or

Pierre Sage a décidé de quitter le RC Lens. L’entraîneur a annoncé sa volonté de partir à ses dirigeants, un an après son arrivée sur le banc lensois. Il est sous contrat jusqu’en 2028.

Une saison pleine avant le départ

Le technicien sort d’une saison historique avec Lens : deuxième de Ligue 1, qualification en Ligue des champions, victoire en Coupe de France et trophée UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 1.

Direction Crystal Palace ?

Crystal Palace discute avec Pierre Sage pour en faire son nouvel entraîneur. Le club anglais cherche un successeur à Oliver Glasner et a placé le Français parmi ses pistes prioritaires. Crystal Palace n’est pas seul sur le dossier. Pierre Sage attire également l’attention d’autres clubs après sa saison avec Lens. Aucune arrivée n’est encore officialisée.

Lens face à un dossier urgent

Lens doit désormais gérer la sortie de son entraîneur et préparer la suite sur le banc. Le départ souhaité par Pierre Sage tombe mal, alors que le club doit aussi construire son effectif pour la Ligue des champions.