Jordan Bardella atteint 47% de popularité après les violences du PSG

La cote de confiance du président du RN bondit de 6 points suite aux émeutes qui ont fait un mort et près de 900 interpellations.

Jordan Bardella franchit un nouveau cap dans les sondages. Selon une étude exclusive réalisée du 31 mai au 2 juin pour le Figaro Magazine, le président du Rassemblement national atteint désormais 47% de confiance auprès des Français, soit une progression de 6 points en seulement un mois. Cette envolée intervient dans le contexte des violences urbaines qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, transformant une nuit de fête en scènes de chaos à travers le pays.

Des violences sans précédent

Les chiffres des émeutes témoignent de l’ampleur des débordements. Entre 780 et 900 interpellations ont été comptabilisées selon les sources, tandis qu’un décès a été enregistré. Les forces de l’ordre ont également déploré 57 blessés dans leurs rangs. Ces violences généralisées ont provoqué des réactions en France et à l’étranger, la maire Lecuyer réclamant notamment l’interdiction de certaines manifestations sportives.

Impact politique immédiat

La simultanéité entre ces événements et la montée en puissance de Jordan Bardella dans l’opinion illustre la sensibilité accrue des Français aux questions sécuritaires. Le président du RN bénéficie traditionnellement de ce type de contexte pour renforcer sa position politique. Cette progression record de sa popularité confirme l’impact des violences urbaines sur les orientations de l’électorat français, alors que le débat public se cristallise autour de l’ordre public et de la gestion des foules lors d’événements sportifs majeurs.