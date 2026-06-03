Les Suisses peu enclins à soutenir un plafonnement de la population à 10 millions d’habitants

Les électeurs de Suisse semblent majoritairement opposés à une initiative populaire visant à limiter la population du pays à 10 millions d’habitants, selon un sondage publié mercredi. Ce projet, porté par des partisans d’un contrôle plus strict de l’immigration, sera soumis au vote lors d’un futur référendum national.

La question de la croissance démographique occupe une place importante dans le débat public suisse. La population du pays est passée d’environ 7,3 millions d’habitants en 2002 à plus de 9 millions aujourd’hui. Les défenseurs de l’initiative estiment que cette hausse exerce une pression croissante sur les infrastructures, les transports, le logement et les services publics.

Selon le sondage, une majorité des personnes interrogées ne soutient toutefois pas la proposition. Les opposants considèrent qu’un plafonnement rigide pourrait nuire à l’économie suisse, qui dépend largement de la main-d’œuvre étrangère pour répondre aux besoins de plusieurs secteurs, notamment la santé, l’industrie et les services.

Le débat intervient dans un contexte où la Suisse continue d’attirer des travailleurs qualifiés venus de toute l’Europe. Les milieux économiques mettent en garde contre les conséquences d’une limitation stricte de la population, estimant qu’elle pourrait freiner la croissance et accentuer les pénuries de personnel.

Les partisans du texte affirment pour leur part que la croissance démographique actuelle n’est plus soutenable à long terme. Ils plaident pour une meilleure maîtrise de l’immigration afin de préserver la qualité de vie et les ressources du pays.

Même si le sondage suggère un rejet probable de l’initiative, les résultats pourraient encore évoluer avant le scrutin. La campagne référendaire devrait alimenter les discussions sur l’immigration, le logement et l’avenir démographique de la Suisse dans les mois à venir.