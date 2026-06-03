Doubs : un adolescent de 16 ans arrêté après des actes de torture sur deux chatons

Un adolescent de 16 ans a été interpellé dans le Doubs après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos le montrant en train de torturer et de tuer deux chatons. Les faits, particulièrement choquants, ont été signalés aux gendarmes par un internaute qui avait découvert les images en ligne.

Lors de son audition, le jeune homme, apprenti dans une exploitation agricole, a reconnu les faits. Selon les premiers éléments de l’enquête, les sévices auraient été commis entre la mi-avril et le début du mois de juin. Les vidéos, initialement partagées à un cercle restreint, se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux.

Une comparution prévue devant le tribunal pour enfants

Le parquet de Besançon indique que l’adolescent est poursuivi pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique ainsi que pour diffusion d’images relatives à ces actes. Déféré devant un juge des enfants, il fera l’objet de mesures éducatives dans l’attente de son audience de culpabilité fixée au 30 juin.

Le procureur a également appelé à la retenue face aux nombreuses réactions apparues sur internet. Si les faits ont suscité une vive émotion, la diffusion d’informations personnelles concernant le mineur et sa famille ainsi que les menaces publiées en ligne ne sauraient se substituer à l’action de la justice, a rappelé le magistrat.