Taïwan : Washington réaffirme sa ligne et assure qu’aucun changement de politique n’est en cours

Les États-Unis n’ont apporté aucune modification à leur politique à l’égard de Taïwan et continuent de soutenir le maintien du statu quo dans le détroit de Taïwan. C’est le message qu’a tenu à faire passer mardi le secrétaire d’État américain Marco Rubio lors d’une audition devant la commission des affaires étrangères du Sénat.

Interrogé sur la position de Washington vis-à-vis de l’île, le chef de la diplomatie américaine a affirmé que la politique des États-Unis demeurait inchangée malgré les tensions persistantes entre Pékin et Taipei. Il a insisté sur la volonté de son gouvernement de préserver l’équilibre actuel dans la région.

« Ce qu’il est primordial de comprendre, c’est que nous souhaitons que le statu quo soit maintenu en l’état. C’est notre politique, c’est ce que nous avons dit et c’est ce que nous réaffirmons », a déclaré Marco Rubio devant les sénateurs.

Cette déclaration intervient alors que la question de Taïwan demeure l’un des principaux points de friction entre les États-Unis et la Chine. Pékin considère l’île comme une partie intégrante de son territoire et n’exclut pas le recours à la force pour parvenir à une réunification, tandis que Washington reste le principal soutien international de Taipei.

Depuis plusieurs années, les autorités américaines défendent une politique qualifiée d’« ambiguïté stratégique », consistant à soutenir la capacité de défense de Taïwan tout en évitant de se prononcer clairement sur une éventuelle intervention militaire en cas de conflit.

En réaffirmant publiquement cette position devant le Sénat, l’administration américaine cherche à rassurer ses alliés dans la région tout en évitant d’alimenter davantage les tensions entre Washington et Pékin, dans un contexte géopolitique déjà marqué par de nombreuses rivalités stratégiques.