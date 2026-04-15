« La Corde au cou » : un thriller tendu inspiré d’un fait réel

Avec La Corde au cou, Gus Van Sant signe un retour remarqué au cinéma en s’appuyant sur une affaire qui avait marqué l’Amérique à la fin des années 1970. Le film, en salles le 15 avril, mêle tension dramatique et regard critique sur une société dominée par l’argent et les médias.

Une prise d’otage au cœur d’un fait divers marquant

L’histoire suit Tony Kiritsis, un homme ruiné qui décide de s’en prendre au fils du courtier qu’il tient pour responsable de sa situation financière. Nous sommes en 1977, à Indianapolis : il attache son otage à un dispositif relié à une arme, rendant toute tentative de fuite potentiellement mortelle. Pendant plus de 60 heures, la situation se déroule sous les yeux des caméras, captivant le pays entier.

Le film repose sur cette tension permanente, nourrie par le face-à-face entre le ravisseur et sa victime. Interprété par Bill Skarsgård, Tony apparaît à la fois inquiétant et fragile, animé par un sentiment d’injustice. En face, Dacre Montgomery incarne un otage pris au piège d’un conflit qui le dépasse. Le récit ne tranche jamais clairement : criminel ou victime du système, le personnage principal reste ambigu.

Un film entre critique sociale et spectacle médiatique

Au-delà du suspense, Gus Van Sant s’intéresse à ce que révèle cette affaire. À travers la médiatisation massive de la prise d’otage, le film montre une société fascinée par le spectacle de la violence, où chacun est invité à prendre position. Le cinéaste souligne ainsi les dérives d’un système économique et médiatique qui transforme un drame humain en événement suivi en direct.

La mise en scène accentue cette impression, avec une caméra proche des visages et un montage nerveux qui rappelle les images captées sur le vif. Le réalisateur y ajoute une tonalité parfois décalée, mêlant humour et tension, pour renforcer le malaise.

Avec La Corde au cou, Gus Van Sant livre un thriller efficace, mais aussi un film plus large sur la colère sociale et les limites du rêve américain, en montrant comment un homme ordinaire peut basculer face à un système qu’il juge injuste.