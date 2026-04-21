Roupie indienne : les marchés digèrent l’assouplissement de la banque centrale sur fond de tensions géopolitiques

La monnaie indienne évoluait sans tendance marquée mardi, les marchés évaluant les effets de l’assouplissement partiel des restrictions de change par la Banque de réserve de l’Inde, tout en restant attentifs aux tensions persistantes entre les États-Unis et l’Iran.

Selon des cambistes, la roupie devrait ouvrir dans une fourchette de 93,08 à 93,14 pour un dollar, après s’être affaiblie de 0,2 % lors de la séance précédente pour atteindre 93,1275. Cette stabilité relative reflète l’équilibre entre facteurs internes et incertitudes extérieures.

La RBI a annoncé lundi, après la clôture des marchés, un assouplissement partiel des mesures instaurées récemment pour encadrer les transactions de change. Parmi les ajustements, la banque centrale a notamment levé l’interdiction faite aux banques de proposer des contrats à terme non livrables aux résidents et aux non-résidents.

Elle a également supprimé certaines restrictions empêchant les utilisateurs de renouveler des contrats dérivés de change. Ces mesures avaient été introduites environ trois semaines auparavant afin de limiter les stratégies d’arbitrage entre les marchés onshore et offshore.

Ces restrictions, combinées à des limitations sur la taille des positions des banques, avaient contribué à stabiliser la roupie après son plus bas historique atteint fin mars, à 95,21 pour un dollar. L’assouplissement actuel vise à redonner de la flexibilité au marché tout en maintenant une certaine discipline.

Parallèlement, les investisseurs restent prudents face aux risques géopolitiques, notamment les tensions entre Washington et Téhéran, qui pourraient influencer les flux de capitaux et la volatilité des devises. Dans ce contexte, la trajectoire de la roupie dépendra autant des décisions de politique monétaire que de l’évolution de la situation internationale.