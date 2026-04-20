États-Unis : le directeur du FBI Kash Patel attaque The Atlantic en justice pour diffamation

Le directeur du FBI, Kash Patel, a engagé une action en justice contre le magazine The Atlantic et l’une de ses journalistes, Sarah Fitzpatrick, après la publication d’un article l’accusant de comportements problématiques liés à l’alcool et à des absences répétées. Le responsable fédéral réclame 250 millions de dollars de dommages et intérêts.

L’article incriminé, publié vendredi, s’appuyait sur plus de deux douzaines de sources anonymes affirmant que Kash Patel souffrirait d’un problème d’alcoolisme susceptible de poser un risque pour la sécurité nationale. Le texte évoquait notamment des épisodes d’« ivresse manifeste » ainsi que des absences inexpliquées qui auraient suscité l’inquiétude au sein du FBI et du ministère de la Justice.

Selon le magazine, certaines réunions matinales auraient été reprogrammées en raison de soirées tardives attribuées au directeur, tandis que son indisponibilité présumée aurait retardé des décisions jugées cruciales pour le bon déroulement d’enquêtes en cours. L’article a ensuite été modifié en ligne, changeant notamment de titre.

Dans sa plainte, Kash Patel rejette catégoriquement l’ensemble de ces accusations, les qualifiant de fausses et diffamatoires. Il accuse le magazine d’avoir agi avec une intention malveillante, affirmant que ses démentis ont été ignorés et que la publication de l’article a été précipitée.

Avant même le dépôt de la plainte, la Maison-Blanche, le ministère de la Justice et le FBI avaient déjà contesté publiquement les allégations. Une déclaration attribuée à Patel dans l’article affirmait : « Publiez-le, tout est faux, on se retrouve au tribunal — préparez votre chéquier. »

Cette affaire ouvre un nouveau front dans les tensions entre responsables publics et médias aux États-Unis, soulevant des questions sur l’usage des sources anonymes et les limites de la liberté de la presse face aux accusations de diffamation.