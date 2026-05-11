Népal : un avion de Turkish Airlines prend feu, aucune victime signalée

Un Airbus A330 de Turkish Airlines a été victime d’un départ de feu lors de son atterrissage à l’aéroport international de Katmandou, au Népal, provoquant une importante opération d’évacuation lundi matin. L’appareil en provenance d’Istanbul a présenté des flammes et une épaisse fumée au niveau du train d’atterrissage droit peu après son arrivée sur la piste.

Les 277 passagers ainsi que les 11 membres d’équipage ont été évacués par les issues de secours sans qu’aucune victime grave ne soit signalée. Selon les autorités népalaises de l’aviation civile, l’incendie a été rapidement maîtrisé par les équipes d’intervention présentes sur l’aéroport. Plusieurs médias évoquent un problème au niveau d’un pneu ou d’un circuit hydraulique du train d’atterrissage.

Le trafic aérien perturbé à Katmandou

L’incident a entraîné la fermeture temporaire de l’unique piste de l’aéroport international Tribhuvan pendant près d’une heure et demie, provoquant des retards et des déroutements de vols. Les autorités ont ouvert une enquête technique afin de déterminer précisément l’origine du feu.

Turkish Airlines a confirmé l’ouverture d’inspections techniques sur l’Airbus A330 concerné. La compagnie turque assure que tous les passagers ont été pris en charge après l’évacuation. Cet incident rappelle également un précédent accident impliquant un Airbus de Turkish Airlines à Katmandou en 2015, lorsqu’un A330 était sorti de piste dans des conditions météorologiques difficiles.