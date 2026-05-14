Somalie : des familles de marins pakistanais otages depuis 23 jours lancent un appel désespéré à leur libération

Les familles de dix marins pakistanais retenus en otage par des pirates somaliens depuis 23 jours ont lancé un appel pressant aux autorités pour accélérer les efforts en vue de leur libération. Les proches disent vivre dans une angoisse permanente alors que la situation à bord du navire reste critique et que les contacts avec l’équipage sont extrêmement limités.

À Karachi, plusieurs proches ont manifesté pour réclamer le retour sain et sauf des marins. Parmi eux, Ambreen Fatima, épouse de l’un des membres d’équipage, est venue accompagnée de ses enfants pour dénoncer l’inaction ressentie et demander une intervention plus efficace des autorités. Elle affirme vivre une situation familiale très difficile depuis l’enlèvement de son mari.

Le pétrolier MT Honour 25, battant pavillon des Palaos, a été capturé le 21 avril à environ 30 milles nautiques des côtes de la région du Puntland, en Somalie. À bord se trouvaient 17 membres d’équipage, dont 10 ressortissants pakistanais. Le navire a été détourné par des pirates alors qu’il naviguait dans cette zone connue pour des actes de piraterie maritime.

Selon les informations relayées par les familles et les autorités pakistanaises, les conditions de survie à bord sont extrêmement précaires. Les otages survivraient avec des rations limitées de riz et seraient contraints de boire de l’eau contaminée provenant des réservoirs du navire. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères indique par ailleurs qu’aucun contact direct n’a été établi entre les pirates et le Pakistan, tandis que des négociations seraient en cours avec le propriétaire du navire.

Ambreen Fatima a déclaré que le stress lié à cette situation avait eu des conséquences graves sur sa famille. Sa fille aurait été hospitalisée pendant deux jours, tandis que son fils de 16 ans, en pleine période d’examens, aurait des difficultés à se concentrer. Elle décrit un adolescent totalement absorbé par l’inquiétude pour son père.

Elle ajoute que le dernier appel vidéo autorisé entre les otages et leurs proches remonte à six jours. Lors de cet échange, son mari, qui occupe le poste de second mécanicien à bord du navire, ne semblait pas en bonne santé, selon ses propos. Les familles appellent désormais à une intervention rapide afin d’obtenir la libération des marins et de mettre fin à cette prise d’otages prolongée.