Versailles : la cour d’assises condamne un homme à 25 ans pour le meurtre de sa compagne

La cour d’assises des Yvelines a condamné mercredi soir Raphaël Carvalho à 25 ans de réclusion criminelle, assortis de quinze années de sûreté, pour le meurtre de sa compagne Clara, âgée de 18 ans, tuée en août 2022 à Carrières-sur-Seine. Le jeune homme, aujourd’hui âgé de 23 ans, devra également se soumettre à un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans à sa sortie de détention.

Une scène de crime d’une extrême violence

Le drame s’était déroulé dans la nuit du 13 août 2022. Vers 3 heures du matin, une voisine avait alerté les forces de l’ordre après avoir entendu des cris provenant de l’appartement du couple. À leur arrivée, les policiers avaient découvert le jeune homme en état de sidération. Selon les éléments du dossier, il leur avait immédiatement déclaré avoir « fait une connerie » avant de les laisser entrer dans le logement.

Dans la cuisine, les enquêteurs avaient retrouvé Clara grièvement blessée, baignant dans son sang, à proximité d’un couteau à steak. Malgré l’intervention rapide des secours, la jeune femme avait succombé à ses blessures sur place. Le couple entretenait une relation depuis seulement deux mois et demi au moment des faits.

Au cours de l’enquête puis devant la cour d’assises, Raphaël Carvalho a reconnu être l’auteur des violences, tout en affirmant ne jamais avoir voulu tuer sa compagne. Il a expliqué qu’une dispute avait éclaté après « un mot de trop » et a soutenu que la jeune femme se serait approchée de lui avec un couteau avant qu’il ne s’en empare.

« Jalousie maladive » et alcoolisation massive

Mais les constatations médico-légales et les conclusions de l’instruction ont dressé un tableau extrêmement violent de l’agression. L’ordonnance de mise en accusation évoque « l’intensité de la colère » de l’accusé, « son acharnement » ainsi qu’une succession de coups de poing, de morsures, d’étranglements et de suffocations manuelles. Les experts ont également relevé neuf coups de couteau, dont trois portés dans des zones vitales.

Les investigations ont aussi mis en avant la forte consommation d’alcool du jeune homme et un profil marqué par une « jalousie maladive ». Les magistrats ont estimé que cette violence s’inscrivait dans un contexte de domination et de tensions récurrentes au sein du couple.

À l’issue du verdict, Me Fabien Arakelian, avocat de plusieurs proches de la victime, a évoqué « la barbarie » du crime avant de rappeler qu’« aucune peine ne sera à la hauteur de la souffrance de la famille de Clara ». Selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France en 2024.