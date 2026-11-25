Steven Spielberg s'apprête à réaliser son premier western, écrit par Paul Thomas Anderson, basé sur le roman "The Heart in Winter" de Kevin Barry. Le film, qui se déroule en 1891 dans le Montana, mettra en vedette Cillian Murphy, Jessie Buckley et Mark Rylance. La production devrait commencer fin 2027, avec une sortie prévue pour 2028.

Steven Spielberg s’apprête à explorer un nouveau territoire cinématographique en réalisant le premier western de sa carrière. Pour ce projet, le cinéaste américain s’associe à Paul Thomas Anderson, chargé de l’écriture du scénario. Cette collaboration réunit deux figures majeures du cinéma américain, dont les univers artistiques ont profondément marqué Hollywood au cours des dernières décennies.

Réalisateur des « Dents de la mer », de « Jurassic Park », de « La Liste de Schindler » ou encore de « West Side Story », Steven Spielberg a traversé de nombreux genres cinématographiques sans jamais consacrer un long-métrage au western traditionnel. Cette nouvelle aventure représente donc une étape singulière dans la filmographie du réalisateur, qui entretient depuis longtemps un intérêt pour les grands récits de l’histoire américaine.

Cillian Murphy, Jessie Buckley et Mark Rylance réunis à l’écran

Développé par Focus Features, le long-métrage adaptera « The Heart in Winter », un roman publié en 2024 par l’écrivain irlandais Kevin Barry. L’intrigue se déroule en 1891, dans le Montana, et raconte la fuite de deux amants poursuivis par des hommes armés à travers l’Ouest américain. Cillian Murphy, oscarisé pour « Oppenheimer », partagera l’affiche avec Jessie Buckley et Mark Rylance, également récompensés aux Oscars.

Ce projet marque aussi une première pour Paul Thomas Anderson, qui signera officiellement le scénario d’un long-métrage sans en assurer lui-même la réalisation. Les deux cinéastes participeront également à la production du film. Le tournage devrait débuter fin 2027, avec une sortie en salles envisagée pour 2028. Aucun titre définitif ni aucune date précise de sortie n’ont encore été officialisés.

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