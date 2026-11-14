« À jamais les premières » : le film qui raconte le combat des pionnières du football féminin en Espagne

Le film "À jamais les premières" retrace le combat des pionnières du football féminin en Espagne dans le contexte conservateur des années 1970. À travers humour et émotions, il illustre leur lutte pour la reconnaissance et l'égalité dans un sport dominé par les hommes. Ce récit met en lumière des personnalités courageuses qui ont ouvert la voie.

Et si un simple match de football pouvait bousculer les traditions d’une société entière ? Actuellement au cinéma depuis le 11 novembre dernier, « À jamais les premières », réalisé par Marta Díaz de Lope Díaz, revient sur les débuts du football féminin en Espagne, à une époque où les femmes devaient encore lutter pour trouver leur place sur les terrains. Porté notamment par Aixa Villagrán et Daniel Ibáñez, le film mêle humour, émotion et histoire sociale pour rendre hommage à celles qui ont osé défier les conventions.

En 1970, l’Espagne vit encore sous la dictature de Francisco Franco. Dans une société profondément conservatrice, le football reste considéré comme une affaire d’hommes. Pourtant, plusieurs femmes décident de braver les préjugés et de participer à un match qui marque les débuts d’une nouvelle aventure sportive. C’est dans ce contexte que se déroule « À jamais les premières », une comédie dramatique actuellement à l’affiche des cinémas français depuis le mercredi 11 novembre 2026.

À travers cette histoire, Marta Díaz de Lope Díaz s’intéresse à des femmes ordinaires confrontées à des obstacles extraordinaires pour leur époque. Jouer au football, porter un maillot ou simplement revendiquer le droit de pratiquer un sport réservé aux hommes devient un acte de résistance face aux normes sociales. Le film ne se limite pas à raconter une rencontre sportive : il explore les regards désapprobateurs, les pressions familiales et les difficultés rencontrées par celles qui souhaitent choisir librement leur avenir.

Un hommage aux femmes qui ont ouvert la voie

La réalisatrice choisit de mettre en lumière une période longtemps restée dans l’ombre de l’histoire du football espagnol. Alors que les grandes compétitions masculines occupent déjà une place importante dans la société, les joueuses doivent se battre pour obtenir une reconnaissance élémentaire. Leur détermination témoigne d’une époque où les avancées en matière d’égalité se construisaient aussi à travers des initiatives locales et des gestes du quotidien.

Avec Aixa Villagrán et Daniel Ibáñez au casting, « À jamais les premières » s’appuie sur une distribution chargée de donner vie à cette confrontation entre traditions et aspirations nouvelles. Le récit utilise le football comme fil conducteur pour aborder des questions plus larges : la place des femmes dans l’espace public, leur indépendance et le poids des conventions. L’humour permet d’alléger certains affrontements, sans effacer les difficultés auxquelles les protagonistes sont confrontées.

Plus d’un demi-siècle après les événements évoqués, le football féminin espagnol a connu une transformation considérable. La victoire de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde 2023 a symbolisé cette progression, tout en rappelant que les questions de reconnaissance et d’égalité demeurent présentes dans le sport professionnel. En revenant sur les premières joueuses, le film invite à mesurer le chemin parcouru et à comprendre les obstacles surmontés par les générations précédentes.

« À jamais les premières », à découvrir en salles depuis le 11 novembre, s’inscrit ainsi dans une tradition de cinéma populaire qui utilise le sport pour raconter les évolutions de la société. Derrière les matchs, les rivalités et les moments de solidarité se dessine le portrait de femmes décidées à ne plus accepter les limites qui leur sont imposées. Une manière de rappeler que les grandes transformations commencent parfois loin des stades prestigieux, grâce à quelques pionnières qui refusent de rester sur la touche.