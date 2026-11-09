Albert Dupontel revient au cinéma avec "Il faut brûler maman", une comédie noire sur une famille de croque-morts confrontée à des événements inattendus lors des obsèques de leur mère. Le film, mêlant humour et émotions, aborde les relations familiales et le deuil. Il travaille également sur un dixième long-métrage centré sur l'intelligence artificielle.

Trois ans après « Second Tour », Albert Dupontel revient dans les salles obscures avec « Il faut brûler maman », attendu mercredi 11 novembre 2026. Pour son neuvième long-métrage, l’acteur et réalisateur français s’intéresse à une famille de croque-morts réunie autour des funérailles de leur mère. Une comédie noire dans laquelle il partage l’affiche avec Artus, Julia Piaton et Louise Coldefy.

Albert Dupontel retrouve le grand écran avec une histoire familiale aussi singulière que son titre. Dans « Il faut brûler maman », deux sœurs et leur frère se réunissent pour organiser les obsèques de leur mère. Mais les événements prennent une tournure inattendue lorsque le personnel chargé des funérailles se met en grève, obligeant les membres de la famille à accomplir eux-mêmes le protocole funéraire. Ce huis clos devient alors le théâtre de retrouvailles mouvementées, entre tensions anciennes, maladresses et règlements de comptes. Fidèle à son goût pour les situations absurdes, le cinéaste mêle humour noir et émotions dans un récit qui aborde la mort, les relations familiales et les difficultés à communiquer avec ses proches.

Pour accompagner cette sortie, Albert Dupontel a entamé une tournée d’avant-premières dans plusieurs villes françaises. Le jeudi 5 novembre, il était notamment présent au CinéMoViking de Saint-Lô, dans la Manche, où près de 400 spectateurs ont assisté à la projection. Accueilli par une ovation, le réalisateur a ensuite échangé avec le public sur les choix de mise en scène, la distribution et les thèmes abordés dans son film. L’œuvre marque également une évolution dans sa manière de raconter des histoires, avec une place importante accordée aux dialogues et à l’intériorité des personnages. Dans un entretien publié le 8 novembre, Albert Dupontel a expliqué que la vieillesse de sa propre mère, âgée de 93 ans, avait nourri sa réflexion sur les liens familiaux et la disparition des proches.

Un dixième film déjà en préparation sur l’intelligence artificielle

Alors que « Il faut brûler maman » n’est pas encore sorti, Albert Dupontel travaille déjà sur son prochain projet. Dans un entretien accordé à AlloCiné début novembre, le réalisateur a révélé que son dixième long-métrage aborderait l’intelligence artificielle à travers une histoire d’amour. Le scénario, actuellement en cours d’écriture, suivrait une autrice de séries télévisées confrontée à un personnage numérique qui prend progressivement le contrôle de son récit. Derrière cette idée, le cinéaste souhaite explorer les difficultés de communication entre des personnes qui s’aiment, mais ne parviennent plus à exprimer leurs sentiments. L’intelligence artificielle ne serait donc pas seulement une menace technologique, mais également un élément permettant aux personnages de renouer le dialogue.

Cette nouvelle actualité confirme la volonté d’Albert Dupontel de poursuivre un cinéma personnel, à distance des comédies françaises les plus conventionnelles. Depuis « Bernie » en 1996, le réalisateur s’est construit une filmographie reconnaissable, alternant satire sociale, humour grinçant et personnages confrontés à des situations extraordinaires. Ses films « 9 mois ferme », « Au revoir là-haut » et « Adieu les cons » lui ont notamment valu plusieurs César et une reconnaissance importante du public. Avec « Il faut brûler maman », il choisit cette fois de concentrer son récit sur une famille et sur les émotions provoquées par un deuil. La sortie du 11 novembre permettra de mesurer l’accueil réservé à cette nouvelle proposition, tandis que son futur projet consacré à l’intelligence artificielle témoigne déjà de son intérêt pour les transformations de la société contemporaine.