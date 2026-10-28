Le documentaire « Irish Travellers » d'Alexander Murphy suit la vie d'une famille de douze membres installée dans une caravane en Irlande, mettant en lumière les défis d'une communauté en danger. À travers leur quotidien, le film aborde des thèmes de solidarité familiale, de traditions, et de discrimination, tout en témoignant de la précarité de leur existence.

Ce mercredi 28 octobre 2026, le documentaire « Irish Travellers », réalisé par Alexander Murphy, sort dans les salles françaises. Présenté cette année à la Semaine de la critique du Festival de Cannes, ce long métrage franco-irlandais de 1 h 36 nous entraîne dans l’intimité d’une famille de douze personnes vivant dans une caravane au bord d’une route, dans le comté de Tipperary, en Irlande. Pendant six ans, le cinéaste a suivi Pa et Lisa O’Reilly ainsi que leurs dix enfants, témoins d’un mode de vie traditionnel de plus en plus menacé. Entre difficultés matérielles, solidarité familiale et crainte d’une expulsion, le film propose une immersion dans l’univers des Irish Travellers, une communauté irlandaise historiquement itinérante qui continue de faire face à de nombreuses discriminations.

Le documentaire s’attache avant tout à raconter la vie quotidienne des O’Reilly. Dans leur vieux mobile home installé au milieu des champs, les dix enfants grandissent entre les jeux, les disputes, les repas et les moments de complicité. Malgré l’exiguïté du logement et la précarité de leurs conditions de vie, la famille tente de préserver son équilibre. Mais son avenir reste incertain. L’installation de la caravane est contestée et la menace d’une expulsion pèse sur les parents, confrontés à la difficulté de trouver un lieu où vivre tout en conservant leurs traditions. Alexander Murphy, réalisateur franco-irlandais, connaît depuis l’enfance l’existence des Travellers. En 2020, il rencontre la famille O’Reilly et décide de consacrer son film à son histoire. Pour gagner sa confiance, il multiplie les séjours à ses côtés, allant jusqu’à s’installer dans une caravane voisine. Cette proximité lui permet de filmer des instants spontanés et de donner une place centrale au regard des enfants, dont l’énergie contraste avec les inquiétudes des adultes.

Six années de tournage pour raconter une communauté méconnue

Les Irish Travellers constituent une communauté culturelle distincte au sein de la société irlandaise. Longtemps associés aux métiers itinérants et à la vie en caravane, ils ont progressivement été confrontés à des politiques de sédentarisation et à des difficultés d’accès au logement, à l’emploi et à l’éducation. Leur identité a été officiellement reconnue comme une ethnicité distincte par l’État irlandais en 2017, une étape importante dans la reconnaissance de leur histoire et de leurs traditions. Pourtant, les préjugés restent présents. À travers les O’Reilly, Alexander Murphy montre les conséquences concrètes de cette marginalisation, sans réduire ses personnages à leurs difficultés. Le film aborde notamment la place de la famille, l’attachement au territoire, les relations entre les générations et la transmission d’un héritage culturel. Il s’intéresse aussi aux contradictions d’un mode de vie historiquement fondé sur le déplacement, mais désormais souvent contraint à une forme de sédentarité précaire. Le mobile home devient ainsi le symbole d’une existence suspendue entre le désir de préserver ses racines et la nécessité de s’adapter aux exigences de la société contemporaine.

Sur le plan cinématographique, « Irish Travellers » privilégie l’observation et la proximité plutôt que les entretiens explicatifs. Le réalisateur accompagne les membres de la famille au fil des saisons, laissant les gestes, les conversations et les silences raconter leur histoire. La photographie accorde une place importante aux paysages irlandais, tandis que la musique accompagne les moments d’intimité et de tension. Cette approche a retenu l’attention de plusieurs critiques lors de la présentation du film à Cannes. Le documentaire s’inscrit également dans la continuité du travail d’Alexander Murphy, déjà auteur d’« Au-delà de Katmandou », consacré à des communautés dont les traditions sont confrontées aux transformations du monde contemporain. Distribué en France par Dulac Distribution, « Irish Travellers » arrive dans les salles avec l’ambition de faire découvrir au public une réalité sociale rarement représentée au cinéma. Au-delà du portrait d’une famille, le film pose une question universelle : comment préserver son identité et ses traditions lorsque les conditions matérielles et les règles de la société rendent leur transmission toujours plus difficile ?