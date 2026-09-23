George Lucas ouvre enfin son musée à Los Angeles: 1 milliard de dollars, 40.000 œuvres et l’univers Star Wars au cœur du projet

Après 17 ans de préparation, George Lucas a enfin ouvert au public son immense musée à Los Angeles. Le Lucas Museum of Narrative Art a accueilli ses premiers visiteurs mardi 22 septembre à Exposition Park. Le projet, estimé à environ 1 milliard de dollars, rassemble quelque 40 000 œuvres et objets issus de plusieurs siècles de création, avec une place importante réservée à Star Wars.

Présenté parfois comme le « musée Star Wars », le lieu va pourtant beaucoup plus loin que la saga créée par George Lucas. Son ambition est de placer sous le même toit peintures, illustrations, bandes dessinées, photographie, cinéma et culture populaire, en donnant notamment une reconnaissance muséale à des artistes longtemps laissés en dehors des beaux-arts traditionnels.

Un projet colossal après 17 ans d’attente

Le musée occupe un bâtiment futuriste de près de 28 000 m², conçu par l’architecte chinois Ma Yansong. Plus de 9 000 m² sont consacrés aux expositions, réparties dans plus de 30 galeries. Le bâtiment est entouré d’un vaste parc aménagé à Exposition Park, à proximité de l’University of Southern California.

Le projet aura demandé 17 ans avant de voir le jour. George Lucas avait d’abord envisagé d’installer son musée à San Francisco, puis à Chicago, avant de retenir Los Angeles. Le créateur de Star Wars avait déjà dévoilé les contours de ce bâtiment aux allures de vaisseau spatial, alors que l’univers de la saga continue parallèlement de se développer au cinéma et à la télévision⁠.

Pour son premier jour d’ouverture, le musée affichait complet. George Lucas et son épouse Mellody Hobson, cofondatrice du lieu, ont accueilli les premiers visiteurs. Le cinéaste explique avoir constitué cette collection pendant plus d’un demi-siècle afin de mettre en lumière des créateurs qui, selon lui, n’ont pas toujours reçu la reconnaissance qu’ils méritaient.

George Lucas résume ainsi sa démarche : « J’ai passé plus de 50 ans à collectionner les œuvres d’artistes qui ne reçoivent pas toujours la reconnaissance qu’ils méritent, illustrateurs, dessinateurs, muralistes et peintres, parce que je crois que leurs images sont aussi essentielles que toutes les autres formes d’art. Ils méritent d’être dans un musée. »

Star Wars dispose de sa propre exposition

Pour les fans de Star Wars, une partie du musée constitue évidemment l’une des principales attractions. L’exposition Star Wars in Motion rassemble des véhicules, costumes, accessoires, dessins préparatoires et éléments utilisés pour les six premiers films supervisés par George Lucas.

Les visiteurs peuvent notamment découvrir le Landspeeder de Luke Skywalker dans Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir, une version physique de la Wheel Bike du général Grievous dans La Revanche des Sith, ainsi que différentes représentations de personnages emblématiques comme Yoda ou la princesse Leia. Un chasseur Naboo est également présenté dans la bibliothèque du musée.

L’ouverture intervient alors que la saga connaît un nouveau cycle au cinéma. Quelques mois plus tôt, Star Wars⁠ faisait son retour sur grand écran avec ⁠The Mandalorian and Grogu⁠, après plusieurs années durant lesquelles Disney avait principalement développé cet univers à travers ses séries.

Frida Kahlo, Banksy, Norman Rockwell et les comics aux côtés de Star Wars

George Lucas ne consacre pas son musée uniquement à ses propres films. La collection permanente compte plus de 40 000 œuvres et traverse les époques, avec des peintures, illustrations, photographies, bandes dessinées, affiches de cinéma, dessins et objets liés au septième art. Plus de 1 300 pièces sont présentées dans les expositions inaugurales.

On y trouve notamment des œuvres de Frida Kahlo, Norman Rockwell, Banksy, Artemisia Gentileschi, Robert Crumb ou Frank Frazetta, mais aussi des planches de comics et des créations liées au manga ou à la littérature jeunesse.

La volonté de George Lucas est de faire tomber la frontière entre les œuvres traditionnellement exposées dans les musées et celles issues de la bande dessinée, de l’illustration, du cinéma ou de la culture populaire.

Mellody Hobson défend la même conception : « C’est un musée de l’art du peuple. Les images représentent les croyances avec lesquelles nous vivons chaque jour et, pour cette raison, cet art appartient à tout le monde. »

Deux salles de cinéma et un restaurant Skywalker

Le Lucas Museum comprend également deux salles de projection, où des films sont diffusés, ainsi qu’une bibliothèque de recherche accessible au public. Le cinéma y est traité comme une forme de narration visuelle au même titre que la peinture, l’illustration ou la bande dessinée.

George Lucas a poussé les références à son univers jusque dans la restauration puisque l’établissement dispose d’un restaurant baptisé Skywalker Grill. Le site comprend également des jardins et plusieurs espaces verts accessibles autour du bâtiment.

Quelques jours avant l’ouverture au public, George Lucas avait réuni de nombreuses personnalités pour inaugurer le lieu, parmi lesquelles Steven Spielberg, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise ou encore Martin Scorsese. Ces deux derniers grands noms du cinéma américain restent régulièrement au cœur de l’actualité, à l’image de Martin Scorsese et Robert De Niro, récemment réunis autour d’un autre événement⁠.

George Lucas veut abolir la frontière entre beaux-arts et culture populaire

À 82 ans, George Lucas concrétise l’un de ses projets les plus personnels. Le père de Star Wars ne cherche pas seulement à conserver les accessoires de la saga qui a bouleversé sa carrière et l’histoire du cinéma. Il veut défendre une conception beaucoup plus large de l’art, dans laquelle une peinture de Frida Kahlo, une illustration de Norman Rockwell, une planche de comics ou un vaisseau de Star Wars peuvent être présentés dans les mêmes galeries.

Le Lucas Museum of Narrative Art est désormais ouvert à Los Angeles. L’entrée générale est fixée à 25 dollars pour les adultes et reste gratuite pour les moins de 18 ans.

Près d’un demi-siècle après la sortie du premier Star Wars, George Lucas dispose désormais de son propre musée pour réunir les images et les histoires qui ont façonné son univers, mais aussi celles qui l’ont précédé et inspiré.