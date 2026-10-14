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« Le Corset », nouveau film d’animation français, arrive en salles ce mercredi

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« Le Corset », nouveau film d'animation français, arrive en salles ce mercredi
« Le Corset », nouveau film d'animation français, arrive en salles ce mercredi

Le cinéma français accueille ce mercredi un nouveau long-métrage d’animation. « Le Corset », réalisé par Louis Clichy, débarque sur les écrans avec son format de 1h30. Cette production hexagonale bénéficie du soutien de plusieurs structures : Eddy Cinema, Beside Productions, Regular Production et France 3 ont uni leurs forces pour porter le projet à l’écran.

Une coproduction ambitieuse

Louis Clichy prend les rênes de cette création originale qui vise un public familial. Le film bénéficie d’une sortie nationale orchestrée par ses quatre coproducteurs, lesquels ont misé sur cette œuvre graphique pour séduire les spectateurs français.

L’implication de France 3 dans le consortium de production témoigne d’un engagement du service public dans le secteur de l’animation française. Le film rejoint ainsi la programmation d’octobre, période traditionnellement propice aux sorties destinées à un large public.

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