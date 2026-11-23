« Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson » enregistre un lancement exceptionnel, générant 120 millions de dollars en trois jours et s'imposant en tête du box-office nord-américain. Ce sixième volet de la franchise attire à la fois les fans historiques et une nouvelle génération, dépassant largement ses concurrents comme « I Play Rocky » et « Ebenezer ».

La saga Hunger Games confirme son immense popularité auprès du public américain. Sorti vendredi 20 novembre 2026, « Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson » s’est immédiatement installé à la première place du box-office nord-américain, avec 120 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d’exploitation. Un démarrage spectaculaire pour le sixième film de la franchise, qui réalise une performance près de trois fois supérieure à celle du précédent épisode, « La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur ».

Adapté du roman de Suzanne Collins, ce nouveau long-métrage replonge les spectateurs dans l’univers dystopique de Panem, plusieurs décennies avant les aventures de Katniss Everdeen, incarnée par Jennifer Lawrence dans les premiers films. L’intrigue s’intéresse cette fois à la jeunesse de Haymitch Abernathy, interprété par Joseph Zada, qui deviendra plus tard le mentor de Katniss. Le film revient notamment sur la cinquantième édition des Hunger Games, une compétition particulièrement meurtrière organisée par le Capitole. Avec 225 millions de dollars de recettes mondiales dès son lancement, la production distribuée par Lionsgate confirme la capacité de la franchise à attirer une nouvelle génération de spectateurs, tout en conservant ses admirateurs historiques.

Un retour triomphal pour Lionsgate, loin devant ses concurrents

Ce démarrage constitue une excellente opération pour Lionsgate, qui cherchait à relancer la dynamique commerciale de la franchise après les résultats plus modestes du précédent volet, sorti en 2023. « Lever de soleil sur la moisson » devient ainsi le cinquième film de l’année 2026 à dépasser les 100 millions de dollars de recettes en un seul week-end en Amérique du Nord. Il rejoint notamment « Spider-Man : Brand New Day », « Toy Story 5 », « Super Mario Galaxy, le film » et « L’Odyssée » de Christopher Nolan. Une performance d’autant plus remarquable que la saga compte désormais six adaptations cinématographiques, un stade auquel de nombreuses franchises connaissent généralement un essoufflement commercial.

La concurrence est largement distancée. En deuxième position, « I Play Rocky », le film consacré aux débuts de Sylvester Stallone et à la création du célèbre personnage de boxeur, récolte 9,3 millions de dollars. Le podium est complété par « Ebenezer », nouvelle adaptation de l’univers de Charles Dickens avec Johnny Depp, qui engrange 7,7 millions de dollars supplémentaires et porte son total nord-américain à 32,5 millions. Avec ses 120 millions de dollars de recettes, « Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson » réalise donc à lui seul un résultat près de treize fois supérieur à celui de son poursuivant immédiat. Reste désormais à savoir si cet engouement se prolongera au cours des prochaines semaines, alors que les vacances de Thanksgiving constituent traditionnellement une période stratégique pour les salles de cinéma américaines.