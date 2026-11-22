Stéphane Brizé présente « Un bon petit soldat », un drame social qui explore les dilemmes moraux au sein des entreprises, à travers le personnage de Carla Moretti, nouvelle responsable des ressources humaines. Elle doit jongler entre le bien-être des employés et les pressions managériales, révélant les violences subies au travail.

Stéphane Brizé revient au cinéma le 25 novembre 2026 avec « Un bon petit soldat », un drame social porté par Alba Rohrwacher et Vincent Lindon. Après « La Loi du marché », « En guerre » et « Un autre monde », le réalisateur français poursuit son exploration des rapports de pouvoir dans l’entreprise. Récompensé par le prix du scénario à la Mostra de Venise 2026, ce nouveau long métrage interroge les compromis moraux imposés par le monde professionnel.

Au cœur du récit, Carla Moretti, interprétée par Alba Rohrwacher, vient d’intégrer le département des ressources humaines d’une importante compagnie d’assurances. Sa mission consiste à concilier le bien-être des salariés avec les objectifs de performance fixés par sa direction. Une responsabilité qui semble correspondre aux valeurs affichées par l’entreprise, soucieuse de promouvoir une image moderne et attentive à ses collaborateurs. Mais cet équilibre apparent se fragilise lorsque Carla découvre une situation de management toxique dans l’un des services placés sous sa responsabilité.

Confrontée à cette affaire, la responsable des ressources humaines doit progressivement choisir entre ses convictions personnelles et les intérêts de son employeur. Le film explore les mécanismes par lesquels une organisation peut conduire ses salariés à accepter des décisions contraires à leurs principes. Aux côtés d’Alba Rohrwacher, Vincent Lindon retrouve Stéphane Brizé pour une sixième collaboration. L’acteur français, qui occupait une place centrale dans les précédents films sociaux du réalisateur, apparaît cette fois dans un rôle secondaire, laissant le premier plan à un personnage féminin confronté aux contradictions du système.

Stéphane Brizé poursuit son exploration des violences au travail

Avec « Un bon petit soldat », Stéphane Brizé prolonge une réflexion cinématographique engagée depuis « La Loi du marché » en 2015. Dans ce film, Vincent Lindon incarnait un homme confronté aux exigences du marché de l’emploi. « En guerre », sorti en 2018, abordait les tensions sociales autour de la fermeture d’une usine, tandis qu’« Un autre monde » explorait les dilemmes d’un cadre dirigeant soumis aux objectifs de rentabilité. Le nouveau long métrage déplace cette fois le regard vers les ressources humaines, un service situé au croisement des intérêts de la direction et des préoccupations des salariés.

Pour construire son scénario, le cinéaste a mené un important travail de documentation avec ses collaborateurs. Entre vingt et vingt-cinq entretiens ont notamment été réalisés auprès de professionnels des ressources humaines. Le film, écrit avec Coralie Amédéo et Olivier Gorce, s’appuie sur cette connaissance du monde de l’entreprise pour décrire les mécanismes de pression, les contradictions du discours managérial et les conséquences humaines de certaines décisions. Une partie du tournage s’est déroulée dans le quartier d’affaires de La Défense, près de Paris, afin d’inscrire le récit dans un environnement professionnel crédible.

Un film récompensé à Venise avant sa sortie française

Présenté en compétition lors de la 83e Mostra de Venise, « Un bon petit soldat » a remporté le prix du scénario en septembre 2026. Cette distinction vient saluer le travail d’écriture d’un film qui associe les codes du drame social à ceux du thriller psychologique. La prestation d’Alba Rohrwacher occupe une place essentielle dans cette approche, son personnage évoluant progressivement entre recherche de reconnaissance professionnelle, fragilité personnelle et questionnement éthique. Le film a également été présenté dans plusieurs festivals français avant son arrivée dans les salles.

Distribué par Gaumont, ce long métrage de 1 h 42 sortira en France le mercredi 25 novembre 2026. Au-delà de son intrigue, il soulève une question particulièrement actuelle : jusqu’où un salarié peut-il aller pour rester fidèle à son entreprise sans renoncer à ses propres valeurs ? En choisissant de raconter cette tension à travers le quotidien d’une responsable des ressources humaines, Stéphane Brizé poursuit son analyse des transformations du travail et des rapports de domination qui peuvent s’installer au sein des organisations.