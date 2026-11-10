Lotfi Labidi souligne l'importance de l'initiative personnelle dans le domaine du cinéma lors d'un entretien avec TVMag.info. Il encourage les professionnels à ne pas attendre des opportunités extérieures mais à se faire confiance pour avancer, face à un secteur en pleine évolution où les défis sont nombreux.

Le cinéma, les ambitions personnelles et la confiance en soi sont au cœur d’un nouvel entretien publié sur TVMag.info. Invité à revenir sur son parcours et sa vision du métier, Lotfi Labidi livre notamment un conseil : « Arrête d’attendre après les autres et entreprends plus, fais-toi plus confiance. » Une invitation à prendre des initiatives dans un secteur où les opportunités professionnelles ne sont jamais garanties.

Dans un entretien accordé à TVMag.info, Lotfi Labidi partage son regard sur l’univers du cinéma et sur l’importance de construire son propre parcours. À travers cet échange, il aborde une question qui concerne de nombreux professionnels de la création : comment avancer dans un milieu où la réussite dépend à la fois du talent, des rencontres et des occasions qui se présentent ? Son message met l’accent sur la capacité à prendre des décisions et à ne pas attendre systématiquement qu’une proposition extérieure permette de concrétiser ses ambitions.

La phrase mise en avant dans l’entretien résume cette approche : « Arrête d’attendre après les autres et entreprends plus, fais-toi plus confiance. » Au-delà du cinéma, ce conseil peut trouver un écho auprès de celles et ceux qui souhaitent développer un projet artistique ou professionnel. Il souligne l’importance de l’initiative personnelle, sans faire disparaître les difficultés propres aux métiers de la création. Dans l’audiovisuel, l’accès aux financements, aux producteurs et aux réseaux de diffusion constitue en effet une étape déterminante pour de nombreux projets.

Le cinéma, un secteur où l’initiative personnelle compte

L’entretien publié par TVMag.info s’inscrit dans une démarche d’ouverture aux personnalités qui participent à la vie du cinéma et de l’audiovisuel. Ces métiers reposent sur des compétences artistiques, mais aussi sur la capacité à présenter un projet, à convaincre des partenaires et à s’adapter aux évolutions du secteur. Pour les professionnels qui cherchent à faire leur place, les périodes d’attente entre deux opportunités peuvent représenter une difficulté importante. Développer ses propres initiatives constitue alors l’une des possibilités pour poursuivre son activité.

Cette réflexion intervient dans un environnement audiovisuel en pleine transformation. Le développement des plateformes de streaming, la diversification des formats et les nouveaux modes de diffusion ont modifié les possibilités offertes aux créateurs. Si ces évolutions ouvrent de nouvelles perspectives, elles renforcent également la concurrence entre les projets. La confiance en soi ne suffit donc pas à garantir la réussite, mais elle peut jouer un rôle dans la manière d’aborder les rencontres professionnelles, les refus et les étapes nécessaires à la réalisation d’une ambition.

Un entretien à découvrir sur TVMag.info

En donnant la parole à Lotfi Labidi, TVMag.info poursuit son exploration des parcours et des expériences dans les métiers de l’image. Après les personnalités du journalisme, de la télévision et de la radio, le média s’intéresse également à celles et ceux qui évoluent dans le cinéma. Cette diversité de témoignages permet d’aborder les réalités professionnelles de l’audiovisuel sous différents angles, depuis les expériences individuelles jusqu’aux transformations du secteur.

Le message de Lotfi Labidi constitue le fil conducteur de cet échange : ne pas laisser l’attente décider de son avenir professionnel et oser prendre davantage d’initiatives. Son entretien invite ainsi à réfléchir à la place de la détermination dans les parcours artistiques, sans occulter les obstacles que peuvent rencontrer les professionnels. Une conversation à retrouver dans son intégralité sur TVMag.info, autour du cinéma, de l’entrepreneuriat et de la confiance en soi.