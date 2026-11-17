Dans "Jupiter", Denis Ménochet incarne un président de la République confronté à une crise internationale liée à l'escalade du conflit russo-ukrainien. Le film explore les enjeux de la dissuasion nucléaire française, la solitude du pouvoir et la tension croissante entre différentes factions politiques. Une plongée captivante dans les décisions pouvant bouleverser l'avenir.

Et si la France devait envisager l’utilisation de son arsenal nucléaire pour faire face à une escalade du conflit entre la Russie et l’Ukraine ? Avec « Jupiter », en salles ce mercredi 18 novembre, le réalisateur Alexandre Smia signe un thriller géopolitique porté par Denis Ménochet, Reda Kateb et André Dussollier. Un huis clos présidentiel qui explore les mécanismes de la dissuasion nucléaire et les responsabilités écrasantes du chef de l’État.

La France est aujourd’hui le seul pays membre de l’Union européenne à disposer de l’arme nucléaire. Une particularité stratégique qui constitue le point de départ de « Jupiter », premier long-métrage réalisé par Alexandre Smia. Le film met en scène Paul Archambault, un président de la République récemment élu, interprété par Denis Ménochet, confronté à une crise internationale d’une gravité exceptionnelle. Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine connaît une nouvelle escalade, Moscou accuse Kiev d’avoir organisé une tentative d’assassinat contre le président russe. Le Kremlin menace alors l’Ukraine d’une attaque nucléaire si elle refuse de capituler. Face à des États-Unis favorables à des concessions ukrainiennes, la France tente de jouer un rôle diplomatique décisif, tout en devant envisager les conséquences d’une confrontation directe avec la Russie.

L’essentiel du récit se déroule dans le poste de commandement Jupiter, installé sous le palais de l’Élysée. C’est dans cet espace stratégique, comparable à la Situation Room de la Maison-Blanche, que le président réunit ses principaux responsables politiques et militaires pour examiner les différentes options. Autour de lui, les positions divergent. Reda Kateb incarne un ministre de la Défense favorable à une démonstration de fermeté, tandis que Dominique Blanc, dans le rôle de la ministre des Affaires étrangères, privilégie une approche plus prudente. Céline Sallette interprète une Première ministre préoccupée par la sécurité des Français, alors qu’André Dussollier prête ses traits au chef d’état-major des armées. Ces désaccords nourrissent une tension croissante, au fil d’une crise dans laquelle chaque décision pourrait entraîner des conséquences irréversibles.

La dissuasion nucléaire française au cœur du scénario

À travers ce thriller d’environ une heure et demie, Alexandre Smia cherche à rendre compréhensible un sujet généralement réservé aux spécialistes de la défense. La dissuasion nucléaire repose sur la capacité d’un État à convaincre un adversaire qu’une attaque menaçant ses intérêts vitaux entraînerait une riposte aux conséquences dévastatrices. Le réalisateur s’intéresse notamment à la logique de destruction mutuelle assurée, connue sous l’acronyme anglais « MAD », qui a profondément marqué les relations internationales depuis la guerre froide. Pour donner de la crédibilité à son scénario, Alexandre Smia, également coscénariste du film « 13 jours, 13 nuits », a rencontré plusieurs personnalités connaissant les institutions françaises, parmi lesquelles l’ancien président François Hollande et le chef d’état-major des armées Fabien Mandon. Il s’est également appuyé sur les témoignages de personnes ayant fréquenté le véritable poste de commandement Jupiter.

Au-delà des enjeux militaires, « Jupiter » explore surtout la solitude du pouvoir présidentiel. Alexandre Smia multiplie les gros plans sur Denis Ménochet pour montrer le poids d’une décision qui pourrait engager l’avenir de millions de personnes. Les décors confinés, la photographie sombre et la musique accentuent progressivement le sentiment d’urgence. Inspiré par l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022 et par les interrogations sur l’engagement américain en Europe, le film transforme les tensions géopolitiques contemporaines en un scénario catastrophe. Sans prétendre prédire l’avenir, il interroge les limites de la dissuasion et la possibilité d’une escalade incontrôlable entre puissances nucléaires. Avec ce premier long-métrage, Alexandre Smia propose ainsi une plongée dans les coulisses du pouvoir français, tout en rappelant que la possession de l’arme nucléaire représente autant une responsabilité politique qu’une puissance militaire.