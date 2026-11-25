Avec "Paper Tiger", James Gray livre un thriller noir se déroulant dans le Queens en 1986, où Irwin Pearl, un ingénieur, et son frère Gary, un ancien policier, s'engagent dans une opération risquée qui tourne au cauchemar avec la mafia russe. Le film interroge les dérives du rêve américain et les conséquences de l'ambition sur la famille.

Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2026, « Paper Tiger » sort dans les salles françaises ce mercredi 25 novembre. Porté par Adam Driver, Scarlett Johansson et Miles Teller, le nouveau film de James Gray mêle criminalité, tragédie familiale et ambitions démesurées.

Le réalisateur américain retrouve les rues de New York avec un thriller dont l’intrigue se déroule dans le Queens en 1986. Irwin Pearl, un ingénieur menant une existence paisible auprès de son épouse Hester et de leurs deux enfants, se laisse convaincre par son frère Gary, ancien policier reconverti dans les affaires, de participer à une opération financière prometteuse. Mais cette opportunité se transforme rapidement en cauchemar lorsque les deux hommes se retrouvent impliqués dans une affaire liée à la mafia russe.

Avec « Paper Tiger », James Gray renoue avec les univers criminels qui ont marqué ses premières réalisations, notamment « Little Odessa » et « La nuit nous appartient ». Derrière les mécanismes du thriller, le cinéaste explore les rapports familiaux, la culpabilité et les conséquences de l’ambition personnelle. La quête de réussite économique devient ainsi le point de départ d’une spirale menaçant l’équilibre de toute une famille.

Un thriller nourri par l’histoire personnelle du réalisateur

Le long métrage puise également son inspiration dans la propre histoire familiale de James Gray. Dans la continuité d’« Armageddon Time », sorti en 2022, le réalisateur s’appuie sur ses souvenirs de jeunesse pour construire ses personnages. Scarlett Johansson et Miles Teller incarnent des figures inspirées de ses parents, tandis qu’Adam Driver interprète un personnage librement inspiré de son oncle.

Distribué en France par SND, filiale du groupe M6, « Paper Tiger » propose près de deux heures de cinéma noir dans une atmosphère dominée par la tension et le désenchantement. À travers le destin de ces deux frères, James Gray interroge les promesses du rêve américain et le prix que certains sont prêts à payer pour accéder à la prospérité. Un retour aux sources pour un cinéaste qui place, une nouvelle fois, la famille au cœur de son récit.

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