Le MK2 Museum ouvrira ses portes en mars 2027, offrant un nouvel espace culturel dédié au cinéma. Ce projet ambitieuse vise à enrichir l'expérience cinématographique au-delà des salles, en valorisant le patrimoine cinématographique auprès des nouvelles générations et en diversifiant l'offre culturelle de MK2.

Le groupe français MK2 prépare l’ouverture d’un nouveau lieu culturel consacré au septième art. Baptisé « MK2 Museum », cet espace doit accueillir ses premiers visiteurs en mars 2027. Avec ce projet, l’entreprise entend prolonger son activité au-delà des salles obscures et proposer une nouvelle manière de découvrir le cinéma, son histoire et ses univers artistiques.

Connu pour son réseau de cinémas et ses activités de distribution et de production, MK2 poursuit ainsi sa diversification dans le secteur culturel. L’ouverture d’un musée consacré au cinéma s’inscrit dans une évolution plus large des pratiques du public, désormais habitué à découvrir les œuvres à travers différents supports et expériences. Le projet représente également une occasion de valoriser le patrimoine cinématographique auprès des amateurs du septième art comme des nouvelles générations de spectateurs.

Un projet culturel qui élargit les ambitions de MK2

Le lancement du MK2 Museum intervient dans un contexte où les exploitants cherchent à renouveler leur relation avec le public. Les salles de cinéma restent au cœur de leur activité, mais les événements, les expositions et les expériences culturelles complémentaires constituent autant de moyens de prolonger l’intérêt des spectateurs. Pour MK2, ce nouveau lieu pourrait également contribuer à renforcer son identité de groupe culturel, historiquement associé au cinéma d’auteur et à la découverte de nouveaux talents.

Prévue en mars 2027, l’ouverture du MK2 Museum constituera donc une nouvelle étape dans le développement du groupe. Les détails de la programmation, les modalités de visite et les tarifs permettront de mieux mesurer l’originalité du concept et sa place dans l’offre culturelle parisienne. Le projet témoigne en tout cas de la volonté de MK2 d’explorer de nouveaux formats pour faire vivre le cinéma au-delà de la projection traditionnelle.