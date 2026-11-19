Les Francofolies de La Rochelle annoncent leur programmation pour l'été 2027, avec des artistes tels que Theodora, Tiakola, Soprano et Vianney. Du 10 au 14 juillet, le festival mettra en lumière des talents établis et émergents, tout en visant une diversité musicale qui attire un public varié.

Les Francofolies de La Rochelle commencent à dévoiler leur programmation pour l’été 2027. Du 10 au 14 juillet, la 43e édition du festival accueillera notamment Theodora, Tiakola, Vianney, Soprano, Christophe Maé et Grand Corps Malade. Entre nouvelles révélations musicales et artistes incontournables de la scène française, les organisateurs promettent cinq jours de concerts dans la cité rochelaise.

Les Francofolies de La Rochelle préparent leur retour avec une programmation qui entend réunir plusieurs générations d’artistes. Jeudi 19 novembre, les organisateurs ont annoncé les premiers noms de la 43e édition, programmée du samedi 10 au mercredi 14 juillet 2027. Le festival, créé en 1985 par Jean-Louis Foulquier, s’est imposé comme l’un des grands rendez-vous estivaux consacrés à la chanson et aux musiques francophones. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont choisi de mettre en avant aussi bien des artistes confirmés que des figures montantes du rap, de la pop et des musiques urbaines. Parmi les principales annonces figurent Theodora, Tiakola, Vianney, Soprano, Zazie, Christophe Maé et Grand Corps Malade. La billetterie ouvre ce jeudi, permettant aux spectateurs de réserver leurs places plusieurs mois avant l’événement. Cette première sélection ne représente qu’une partie de la programmation, puisque de nombreux autres artistes doivent encore être annoncés.

L’une des principales attractions sera la venue de Theodora, attendue le 12 juillet sur la grande scène du festival. L’artiste, qui s’est imposée parmi les révélations de la scène musicale française, participera pour la première fois aux Francofolies de La Rochelle. Son univers mêlant influences pop, rap et sonorités contemporaines devrait attirer un public particulièrement jeune. Le lendemain, le 13 juillet, Tiakola se produira également sur la scène Jean-Louis-Foulquier. Le rappeur et chanteur, devenu l’une des figures majeures des musiques urbaines francophones, fait partie des artistes les plus attendus de cette première programmation. Les organisateurs ont également annoncé la présence de plusieurs nouveaux talents, notamment Eva, RnBoi, Juste Shani, Adèle Castillon et TeddyBear. Ce dernier a été accompagné par le Chantier des Francofolies, le dispositif destiné à soutenir l’émergence de nouveaux artistes. Ces choix illustrent la volonté du festival de conserver son rôle de découverte tout en accueillant des têtes d’affiche capables de rassembler un large public.

Une programmation entre grands noms de la chanson et nouvelles générations

Les artistes historiques de la scène française occuperont également une place importante dans cette édition. Christophe Maé est annoncé le 10 juillet, tandis que Vianney, Zazie et Grand Corps Malade doivent se produire le 11 juillet. Soprano participera à la soirée du 14 juillet, qui marquera la clôture du festival. Un autre temps fort réunira MC Solaar et Youssoupha autour du projet Supersonic Social Club, accompagnés d’un orchestre de dix musiciens. Cette rencontre entre deux figures du rap français devrait proposer une approche musicale différente de leurs concerts habituels. Le festival entend ainsi multiplier les formats et les collaborations, au-delà des prestations traditionnelles. La programmation du théâtre de la Coursive accueillera également des propositions plus intimistes, avec notamment Camille, Hubert-Félix Thiéfaine et le pianiste Chilly Gonzales.

La diversité des artistes annoncés confirme l’évolution des Francofolies, qui ne se limitent plus à la chanson française traditionnelle. Le festival accorde désormais une place importante aux musiques urbaines, à la pop et aux projets associant plusieurs disciplines musicales. Cette orientation lui permet de renouveler son public tout en conservant des artistes fidèles à l’événement. L’enjeu est également économique pour La Rochelle, où les Francofolies représentent chaque été un rendez-vous important pour l’activité touristique, hôtelière et commerciale. Les concerts organisés sur l’esplanade Saint-Jean-d’Acre, face au port, contribuent à l’attractivité de la ville pendant la saison estivale. Les organisateurs doivent encore révéler une grande partie de leur programmation, ainsi que d’autres lieux et événements associés. Avec cette première annonce, l’édition 2027 affiche déjà ses ambitions : réunir les grandes figures de la musique francophone et les artistes qui façonnent aujourd’hui les nouvelles tendances musicales.