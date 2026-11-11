Coachella 2027 : Dua Lipa, Tame Impala, SZA et Madonna annoncés pour une édition exceptionnelle

Le festival Coachella 2027 dévoile une programmation exceptionnelle avec Dua Lipa, Tame Impala et SZA comme têtes d’affiche, et le retour très attendu de Madonna. L'événement aura lieu en avril et met en avant une diversité musicale à travers plusieurs générations d'artistes, incluant Daddy Yankee, Phoebe Bridgers et de nombreux autres talents.

Le festival Coachella a dévoilé mardi 10 novembre la programmation de son édition 2027. Dua Lipa, Tame Impala et SZA assureront les trois principales têtes d’affiche, tandis que Madonna effectuera un retour très attendu dans le désert californien. Daddy Yankee, Phoebe Bridgers, Weezer et plusieurs autres artistes internationaux figurent également au programme. Le rendez-vous se déroulera sur deux week-ends, du 9 au 11 avril puis du 16 au 18 avril 2027.

L’annonce de la participation de Madonna constitue également l’un des événements de cette édition. La chanteuse américaine, âgée de 68 ans, se produira dans l’espace consacré aux musiques électroniques. Il s’agira d’un retour particulier pour l’artiste, qui avait déjà marqué Coachella en 2006 avec une prestation dans la Sahara Tent, à l’époque de son album « Confessions on a Dance Floor ». Madonna avait également fait une apparition surprise lors de l’édition 2026, aux côtés de Sabrina Carpenter. Sa présence dans la programmation 2027 intervient alors que la chanteuse poursuit ses activités musicales, plusieurs décennies après ses premiers succès internationaux.

Une programmation qui réunit plusieurs générations d’artistes

Parmi les autres noms annoncés figure Daddy Yankee, qui bénéficiera d’une place particulière dans la programmation. Le chanteur portoricain, figure majeure du reggaeton, doit proposer une prestation spéciale. Le festival accueillera également Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn, Måneskin, Zara Larsson, Don Toliver, Becky G, Kygo, Jisoo, Kehlani et Tiësto. Les amateurs de musique électronique pourront notamment retrouver Martin Garrix, Dom Dolla, Peggy Gou et Underworld. La programmation rassemble ainsi des artistes issus de différents continents et de plusieurs générations, avec une place importante accordée aux musiques populaires et aux nouvelles tendances.

Le retour de Tame Impala constitue un autre temps fort. Le projet musical australien mené par Kevin Parker avait déjà occupé une place de tête d’affiche à Coachella en 2019. Pour cette nouvelle édition, le musicien retrouvera une scène qu’il connaît particulièrement bien. Il entretient également des liens artistiques avec plusieurs artistes présents au programme, notamment Dua Lipa, pour laquelle il a participé à la production de l’album « Radical Optimism » en 2024. Cette proximité musicale pourrait donner lieu à des collaborations sur scène, même si aucune apparition commune n’a été officiellement annoncée par les organisateurs.

La billetterie ouvrira vendredi 13 novembre

Les organisateurs ont confirmé que les billets supplémentaires pour Coachella 2027 seront mis en vente vendredi 13 novembre à partir de midi, heure de Californie, soit 21 heures en France métropolitaine. Une première phase de commercialisation avait déjà été organisée au printemps 2026, avec des billets d’entrée générale proposés à partir de 599 dollars pour le premier week-end et de 549 dollars pour le second. Les places disponibles lors de cette vente anticipée s’étaient écoulées rapidement. Pour la nouvelle mise en vente, les tarifs varieront selon les formules choisies, notamment pour les billets comprenant les transports ou l’accès aux espaces VIP.

Coachella reste l’un des festivals musicaux les plus médiatisés au monde. L’événement attire chaque année des dizaines de milliers de spectateurs dans le désert californien et bénéficie d’une importante audience internationale grâce à ses retransmissions en ligne. Les organisateurs ont d’ailleurs prolongé leur partenariat avec YouTube pour assurer la diffusion des concerts jusqu’en 2030. Après une édition 2026 marquée notamment par Sabrina Carpenter, Justin Bieber et Karol G, le festival entend maintenir son attractivité avec une programmation associant artistes confirmés et nouvelles figures de la scène musicale. Les prestations de Dua Lipa, Tame Impala, SZA et Madonna devraient constituer les principaux rendez-vous de cette édition 2027.