Les claquettes, art unique mêlant danse et percussion, s'épanouissent à travers une riche histoire culturelle, influencée par les traditions africaines et irlandaises. Aujourd'hui, elles séduisent encore grâce à leur capacité d'improvisation rythmique. Des artistes emblématiques ont contribué à leur renommée, assurant leur transmission aux nouvelles générations tout en innovant continuellement.

À mi-chemin entre la danse et la percussion, les claquettes constituent un art spectaculaire dans lequel les pieds deviennent des instruments de musique. Popularisées par les comédies musicales américaines et les grandes figures d’Hollywood, elles possèdent une histoire riche, marquée par les influences africaines, irlandaises et américaines. Aujourd’hui encore, cette discipline continue de séduire les danseurs et les musiciens du monde entier grâce à son mélange unique de rythme, de mouvement et d’improvisation.

Contrairement aux autres formes de danse, les claquettes, appelées tap dance en anglais, ne reposent pas uniquement sur l’esthétique des mouvements. Leur particularité réside dans la production de sons grâce à de petites plaques métalliques fixées sous les chaussures, généralement au niveau des talons et de la pointe des pieds. Chaque contact avec le sol produit une percussion qui permet au danseur de construire de véritables séquences rythmiques. Les frappes peuvent être rapides, lentes, puissantes ou presque imperceptibles, créant une multitude de combinaisons sonores. Le danseur devient ainsi simultanément interprète, chorégraphe et percussionniste.

L’histoire des claquettes prend forme aux États-Unis au XIXe siècle, à la rencontre de plusieurs traditions culturelles. Les danses rythmiques pratiquées par les populations afro-américaines, notamment dans le contexte de l’esclavage et de ses conséquences, ont joué un rôle fondamental dans leur développement. Elles se sont progressivement mêlées à certaines danses venues d’Europe, particulièrement d’Irlande et de Grande-Bretagne. Cette rencontre a donné naissance à une discipline nouvelle, qui s’est développée dans les spectacles populaires avant de conquérir les scènes de théâtre et les salles de cinéma.

De Broadway à Hollywood, l’âge d’or des claquettes

Au début du XXe siècle, les claquettes deviennent incontournables dans les spectacles de vaudeville, les revues et les comédies musicales américaines. Leur succès accompagne l’essor du jazz, avec lequel elles entretiennent des liens particulièrement étroits. Les danseurs utilisent les syncopes, les contretemps et les variations de tempo pour dialoguer avec les musiciens. Certains artistes développent même une approche essentiellement musicale de la discipline, dans laquelle les pieds peuvent improviser comme le ferait une batterie ou un instrument de percussion. Des figures majeures telles que Bill « Bojangles » Robinson, John Bubbles et les Nicholas Brothers contribuent à transformer les claquettes en un art reconnu.

Le cinéma hollywoodien joue ensuite un rôle déterminant dans leur popularisation internationale. Fred Astaire et Ginger Rogers deviennent des figures emblématiques des comédies musicales, tandis que Gene Kelly contribue à renouveler l’esthétique de la danse à l’écran. Des films comme Top Hat en 1935, Singin’ in the Rain en 1952 ou The Band Wagon en 1953 participent à installer les claquettes dans la culture populaire. Derrière ces grandes productions se cache toutefois une histoire plus complexe, marquée par les discriminations raciales qui ont longtemps limité la reconnaissance et les possibilités professionnelles de nombreux danseurs afro-américains pourtant essentiels à l’évolution de cet art.

Une discipline musicale fondée sur le rythme et l’improvisation

Les claquettes se distinguent par leur capacité à produire une véritable composition musicale sans instrument traditionnel. Les danseurs travaillent notamment les frappes de pointe, les coups de talon, les frottements et les enchaînements rapides pour créer des motifs rythmiques. Certaines techniques permettent de produire plusieurs sons en un seul mouvement, donnant naissance à des séquences d’une grande complexité. La précision du placement des pieds, l’équilibre du corps et la maîtrise du tempo sont essentiels pour obtenir un résultat harmonieux. À un niveau avancé, les danseurs peuvent improviser en réponse à une mélodie ou dialoguer directement avec un groupe de jazz.

Cette dimension musicale explique pourquoi les claquettes occupent une place particulière dans l’histoire des arts du spectacle. Elles ne nécessitent pas systématiquement d’accompagnement instrumental, puisque le danseur peut produire lui-même le rythme. Dans certaines performances, plusieurs artistes échangent des phrases sonores, à la manière de musiciens improvisant ensemble. Cette pratique, parfois appelée tap jam, rappelle les principes du jazz et met en valeur la créativité individuelle. Les claquettes peuvent également accompagner des styles musicaux très différents, du swing au funk, en passant par les musiques contemporaines.

Un art toujours vivant qui séduit de nouvelles générations

Si les grandes comédies musicales ont largement contribué à leur renommée, les claquettes n’ont jamais disparu des scènes internationales. Des artistes comme Gregory Hines et Savion Glover ont participé à leur renouvellement, en développant des styles plus contemporains et en mettant l’accent sur leur puissance rythmique. Savion Glover, notamment, a contribué à populariser une approche particulièrement percussive de la discipline, proche de certaines formes de jazz moderne et de musique urbaine. Aujourd’hui, des festivals, des spectacles et des écoles spécialisées permettent de transmettre cet héritage à de nouvelles générations de danseurs.

Les claquettes présentent également l’avantage de pouvoir être pratiquées à différents âges. Leur apprentissage favorise la coordination, la concentration, l’écoute musicale et le sens du rythme. Si les mouvements les plus complexes demandent un entraînement important, les premières séquences restent accessibles aux débutants. Au-delà de la performance physique, cette discipline offre surtout une manière originale de ressentir la musique. Chaque pas devient une note, chaque enchaînement une phrase rythmique et chaque danseur un musicien à part entière. Plus d’un siècle après leur émergence, les claquettes continuent ainsi de démontrer qu’il suffit parfois d’une paire de chaussures et d’un sol adapté pour créer un véritable spectacle musical.