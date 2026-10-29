Cinq jours après avoir annulé sa participation aux NRJ Music Awards, Angèle se produit en direct sur le plateau de Jimmy Fallon, interprétant « Love Triangle » de son nouvel album. Cette performance intervient dans un contexte de polémique concernant ses relations avec le label Because Music et des ventes inférieures à ses précédents albums.

Cinq jours après avoir annulé sa participation aux NRJ Music Awards sur TF1, Angèle a fait une apparition remarquée à la télévision américaine. Mercredi 28 octobre, la chanteuse belge s’est produite en live dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon , sur NBC, pour interpréter « Love Triangle », extrait de son nouvel album « Instinct ». Une prestation qui intervient alors que son retour musical est marqué par des interrogations sur ses ventes et par une polémique concernant ses relations avec le label Because Music, révélée par Jérôme Goulon.

Angèle a choisi l’un des plateaux les plus célèbres de la télévision américaine pour poursuivre la promotion de son nouvel album. Invitée musicale du talk-show de Jimmy Fallon, la chanteuse a interprété « Love Triangle », un titre enregistré avec Caroline Polachek et SebastiAn. Entourée de plusieurs danseurs, elle a proposé une performance particulièrement travaillée, mêlant chorégraphie et illusions d’optique. Cette apparition marque une nouvelle étape dans les ambitions internationales de l’artiste belge, qui cherche à élargir son public au-delà du marché francophone.

Seulement cinq jours après son absence remarquée aux NRJ Music Awards, organisés le 23 octobre à Cannes. Angèle devait participer à la cérémonie diffusée sur TF1, mais avait annoncé son forfait deux jours auparavant, expliquant être malade et incapable d’assurer sa prestation. Quelques jours plus tard, elle avait indiqué avoir retrouvé sa voix. Son retour sur scène à New York intervient également après un démarrage commercial en retrait pour son troisième album. Comme nous l’avions précédemment rapporté dans nos colonnes, le disque s’était écoulé à 16 000 exemplaires lors de sa première semaine d’exploitation, un résultat inférieur aux performances de ses précédents projets.

Les révélations de notre rédaction sur les coulisses de son nouvel album

Cette apparition américaine intervient surtout dans un contexte de polémique autour de la préparation de son nouvel album.

Dans une enquête publiée le 26 octobre dans nos colonnes, Jérôme Goulon révélait les accusations visant Angèle concernant ses relations avec Because Music, avant sa signature chez Sony Music. La chanteuse aurait laissé penser aux responsables de Because Music qu’elle envisageait de rejoindre leur label, tout en bénéficiant de leur réseau professionnel et de collaborations avec plusieurs artistes de la scène électronique française. Elle aurait finalement choisi de signer chez Sony Music, dans le cadre d’un accord dont l’investissement global serait estimé à quatre millions d’euros.

La prestation d’Angèle chez Jimmy Fallon présente une particularité : le titre « Love Triangle », interprété sur le plateau américain, a notamment été réalisé avec SebastiAn, artiste associé à l’univers d’Ed Banger. Or, comme le soulignait Jérôme Goulon dans ses rélélations, les collaborations avec plusieurs figures de la scène électronique française figurent précisément au cœur des interrogations concernant le rôle qu’aurait joué l’entourage de Because Music dans la préparation de l’album. Cette apparition sur NBC offre désormais à Angèle une exposition internationale importante, quelques jours après une séquence médiatique compliquée