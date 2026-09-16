Anouk Klein rejoint Columbia après son passage dans Star Academy

Quelques mois après son élimination de « Star Academy », Anouk Klein franchit une nouvelle étape dans sa carrière musicale. La chanteuse belge a officiellement signé avec Columbia, label de Sony Music France, dans le cadre d’un partenariat associant également Endemol France et BC11. Son premier single, « Ta peau », est annoncé pour le 25 septembre.

Révélée lors de la dernière saison du télé-crochet de TF1, Anouk Klein avait atteint le treizième prime avant de quitter l’aventure aux portes de la demi-finale. Depuis son départ du château de Dammarie-les-Lys, la jeune artiste préparait son arrivée dans l’industrie musicale. L’annonce de sa signature a notamment été saluée par plusieurs anciens camarades de la promotion, dont Jeanne Viard et Marguerite.

Columbia renforce son lien avec Star Academy

Avec cette arrivée, Columbia poursuit sa politique d’accompagnement des anciens candidats de « Star Academy ». Le label compte déjà dans ses rangs plusieurs figures issues des dernières promotions, parmi lesquelles Pierre Garnier, Marine, Lenie, Marguerite et Jeanne Viard. Le phénomène dépasse d’ailleurs Columbia puisque d’autres anciens académiciens ont rejoint RCA Records ou Epic Records, deux autres labels appartenant à Sony Music France.

Le groupe discographique occupe ainsi une place importante dans l’après-« Star Academy », notamment depuis le renouvellement de son partenariat avec TF1 et Endemol France. Pour Anouk Klein, cette signature constitue surtout le véritable lancement de sa carrière professionnelle après l’émission. La sortie de « Ta peau », prévue le 25 septembre, permettra désormais de mesurer l’identité artistique qu’elle entend développer loin du château de Dammarie-les-Lys.