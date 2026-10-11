Charlotte Cardin dévoile « Memories », un nouveau single en deux versions avant son troisième album

Charlotte Cardin dévoile son nouveau single "Memories" en deux versions, une en anglais et une bilingue. Ce morceau aborde la transformation des souvenirs après une séparation, marquant une nouvelle étape avant son attendu troisième album. L'artiste continue de s'affirmer sur la scène musicale internationale, renforçant son identité à travers ses compositions.

Charlotte Cardin poursuit son retour musical avec « Memories », un nouveau single dévoilé vendredi 9 octobre 2026. La chanteuse québécoise a choisi de surprendre son public en proposant simultanément deux interprétations du morceau : une version entièrement en anglais et une déclinaison bilingue intitulée « Memories (Souvenirs) », mêlant français et anglais. Cette double sortie marque une nouvelle étape dans la préparation de son troisième album studio, particulièrement attendu après le succès de « 99 Nights », paru en 2023. Avec ce titre, l’artiste de 31 ans explore une nouvelle fois les émotions liées aux relations amoureuses, en s’intéressant plus particulièrement à la manière dont les souvenirs peuvent se transformer avec le temps.

Dans « Memories », Charlotte Cardin raconte une histoire sentimentale dont les images continuent de revenir à l’esprit longtemps après la séparation. Le morceau évoque une soirée, une danse et un départ soudain qui laisse derrière lui une multitude de questions. La chanteuse s’intéresse moins à la rupture elle-même qu’à la façon dont chacun reconstruit mentalement les événements. À force de repenser à une relation, certains souvenirs finissent par prendre une forme différente de la réalité. Une idée résumée par l’artiste dans la présentation de sa chanson, lorsqu’elle explique que les souvenirs peuvent être tellement revisités qu’ils finissent par ressembler à ce que l’on aurait souhaité vivre. Cette approche intime s’inscrit dans la continuité de son répertoire, où les émotions contradictoires et les histoires sentimentales occupent une place importante.

Deux versions et deux clips pour une même histoire

La principale originalité de cette sortie réside dans le choix de proposer deux versions linguistiques du même titre. « Memories » s’adresse directement au public anglophone, tandis que « Memories (Souvenirs) » privilégie des couplets en français accompagnés d’un refrain en anglais. Cette dernière version illustre particulièrement bien l’identité artistique de Charlotte Cardin, qui alterne régulièrement entre les deux langues dans ses compositions. Loin de constituer une simple traduction, cette double interprétation permet de donner des nuances différentes à une même histoire. Les deux morceaux, d’une durée d’environ trois minutes, conservent une structure musicale similaire, mais la manière de raconter les souvenirs varie selon la langue employée.

Pour accompagner cette sortie, la chanteuse a également annoncé deux vidéoclips distincts. Le premier, consacré à « Memories (Souvenirs) », a été dévoilé le jour de la sortie du single. Dans les jours précédents, Charlotte Cardin avait préparé cette annonce sur ses réseaux sociaux en expliquant vouloir raconter une même nuit de deux façons différentes. Cette stratégie permet de prolonger l’univers narratif du morceau tout en s’adressant à des publics complémentaires. Elle témoigne aussi de l’importance prise par l’image dans la présentation de ses nouveaux projets. Depuis ses débuts, l’artiste accorde une attention particulière à l’esthétique de ses clips, souvent construits autour d’ambiances cinématographiques et de récits intimistes.

Une nouvelle étape dans la carrière internationale de Charlotte Cardin

Musicalement, « Memories » conserve plusieurs caractéristiques qui ont contribué au succès de Charlotte Cardin : une voix grave immédiatement reconnaissable, une interprétation expressive et une production pop aux sonorités élégantes. Le morceau fait notamment entendre des influences soul et des arrangements dans lesquels le saxophone occupe une place perceptible. L’ensemble accompagne une histoire mélancolique sans renoncer à une certaine sensualité. Cette orientation prolonge celle de « Take Me Back », autre titre récent dans lequel l’artiste abordait les regrets et les difficultés à tourner la page d’une relation. À travers ces nouvelles chansons, elle semble privilégier une écriture plus directe, centrée sur les contradictions affectives et les traces laissées par les expériences amoureuses.

Le parcours de la chanteuse explique également l’attention suscitée par chaque nouvelle sortie. Révélée au Québec avant de développer une carrière internationale, Charlotte Cardin s’est progressivement imposée sur la scène francophone grâce à ses albums « Phoenix », paru en 2021, et « 99 Nights », sorti deux ans plus tard. Des titres comme « Confetti », « Feel Good » ou « Anyone Who Loves Me » ont contribué à élargir son public. En France, sa participation à la « Star Academy » a renforcé sa visibilité, tandis que « Feel Good » a connu une importante popularité sur les plateformes et les réseaux sociaux. Cette progression lui a permis de multiplier les concerts et de s’affirmer comme l’une des artistes québécoises les plus suivies de sa génération.

Un troisième album attendu d’ici la fin de l’année

La sortie de « Memories » s’accompagne d’une communication savamment orchestrée autour du prochain album de Charlotte Cardin. Depuis plusieurs jours, la chanteuse multiplie les indices sans dévoiler officiellement le titre de ce troisième opus. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, elle a notamment fait semblant de prononcer le nom du disque sans émettre de son, invitant indirectement ses abonnés à tenter de lire sur ses lèvres. Certains fans pensent avoir identifié les mots « Mon Amour », mais cette hypothèse n’a pas été confirmée par l’artiste. Aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée, même si le projet est attendu avant la fin de l’année 2026.

Un nouveau single qui intervient également à quelques jours des NRJ Music Awards, programmés le 23 octobre à Cannes. Charlotte Cardin figure parmi les artistes nommées dans les catégories « Artiste féminine francophone » et « Chanson francophone », cette dernière nomination concernant son titre « Tant pis pour elle ». Une nouvelle reconnaissance pour la chanteuse, dont la carrière se construit désormais entre le marché francophone et les scènes internationales. Avec « Memories », elle confirme cette double identité en proposant un morceau capable de circuler dans deux univers linguistiques sans perdre sa cohérence artistique. En attendant la présentation de son troisième album, ce single offre un nouvel aperçu de l’évolution de Charlotte Cardin, toujours attachée à raconter les sentiments avec une écriture personnelle et une production musicale particulièrement soignée.